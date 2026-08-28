Après le nul contre le PSG, les Lillois pestent contre l’arbitrage

Ce vendredi soir, le PSG a arraché le match nul contre Lille grâce à deux buts dans les arrêts de jeu. Les Lillois sont remontés contre l’arbitre et sa gestion du temps additionnel.

Comme contre Rennes la semaine dernière, le PSG a réussi à arracher le match nul après avoir été mené au score ce vendredi soir sur la pelouse de Lille en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Cette fois-ci, les Parisiens ont dû attendre les arrêts de jeu de la rencontre pour marquer leurs deux buts (90e et 94e). Du côté Lillois, on peste sur le deuxième but parisien. Ils reprochent en effet à l’arbitre de ne pas avoir sifflé alors que les trois minutes de temps additionnel qu’il avait accordées avaient été dépassées de plus d’une minute. Au micro de Ligue 1 +, Benjamin André, le capitaine lillois qui n’aurait pas dû terminer le match, lui qui a fait plusieurs fautes qui auraient dû lui valoir un deuxième carton, n’a pas caché sa colère : « Les arbitres, ils viennent nous faire leur blah blah avant la saison. Je peux comprendre qu’ils peuvent rajouter 30 secondes… mais là… Les 15 secondes qu’ils rajoutent en plus… Cette dernière minute, c’est ce qui nous tue. »

À lire aussi : Ligue 1 – Le PSG arrache un incroyable match nul face au LOSC

« L’arbitre a dit qu’on a perdu une minute sur leur but »

Des jérémiades alors que les Lillois ont plusieurs fois tenté de gagner du temps et ont vu l’arbitre accorder un corner au PSG alors que leur gardien mettait trop de temps à dégager ou bien encore une touche qui a changé de main avec un Lillois qui mettait trop de temps à l’effectuer, ou bien encore quand Perraud a dégagé le ballon dans les tribunes après avoir concédé une touche. Toujours au micro de Ligue 1 +, Nabil Bentaleb a été questionné sur le temps additionnel et a avoué que l’arbitre de la rencontre avait expliqué au gardien nordiste que s’il restait trop longtemps au sol, il rajouterait une minute de temps additionnel, chose qu’il a finalement faite. « L’arbitre a dit qu’on a perdu une minute sur leur but. On va pas rentrer dans les détails parce qu’on connaît les conséquences. Il a dit au gardien : « Si vous restez au sol, je rajoute une minute. » Enfin, Olivier Létang, le président du LOSC, aurait asséné un « c’est un scandale » à la sortie du vestiaire.