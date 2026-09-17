Après le PSG, QSI devient propriétaire de la KAS Eupen

Propriétaire du PSG depuis juin 2011, QSI est également actionnaire minoritaire de Braga. Ce jeudi, il a fait savoir qu’il avait racheté le club de deuxième division belge, la KAS Eupen.

QSI devient propriétaire d’un deuxième club après le PSG. Ce jeudi, Qatar Sports Investments a dévoilé, dans un communiqué envoyé aux médias, avoir racheté la KAS Eupen, équipe de deuxième division belge. Club filial du PSG depuis plusieurs années, QSI était déjà en charge de la gestion du club depuis décembre. Ce rachat s’ajoute au portefeuille de QSI qui comporte donc le PSG, mais aussi une partie du club portugais de Braga et plusieurs tournois de padel. Dans son communiqué, il se réjouit de cette nouvelle acquisition.

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« Qatar Sports Investments (QSI) est heureux d’annoncer que l’acquisition de la KAS Eupen a été finalisée. QSI est désormais l’unique propriétaire du club, après avoir pris en charge la gestion sportive de la KAS Eupen dès décembre 2025, indique le propriétaire du PSG. Depuis lors, QSI et la KAS Eupen ont œuvré en étroite collaboration afin d’établir des bases solides pour le développement sportif et économique à long terme du club. Cela a notamment impliqué le renforcement de la structure sportive et de l’effectif de l’équipe première, la poursuite de la promotion des jeunes talents ainsi que la mise en place de nouveaux partenariats commerciaux. L’acquisition désormais finalisée, QSI poursuivra sa collaboration avec la direction du club, les joueurs, le personnel, les supporters et les partenaires locaux de la KAS Eupen afin de consolider ces avancées et de soutenir la croissance durable et à long terme du club. La KAS Eupen vient compléter le portefeuille international de football de QSI, aux côtés de ses participations dans le Paris Saint-Germain et le Sporting Club de Braga. »





