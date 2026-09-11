Après le PSG, Renato Sanches devrait rejoindre la Liga

Renato Sanches n’est plus un joueur du PSG depuis quelques jours. L’international portugais (29 ans) devrait tenter de relancer sa carrière en Liga, à Getafe.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Renato Sanches n’a pas réussi, en raison de plusieurs blessures, à s’imposer comme une alternative crédible pour le milieu de terrain des Rouge & Bleu. En une seule saison complète sous le maillot du PSG, il aura participé à 27 matches pour deux buts. Il sera ensuite prêté à l’AS Roma, au Benfica et au Panathinaïkos, sans réussite. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, il a trouvé un accord pour résilier sa dernière année de contrat. Il est désormais libre de s’engager où il le souhaite.

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Des discussions avec Getafe

Malgré une carrière largement freinée par les blessures, le milieu de terrain (29 ans) attise les convoitises. De nombreux clubs se seraient intéressés à lui, et pas des moindres puisque Chelsea et Xabi Alonso auraient pensé à lui tout comme Lille, qui aurait aimé faire revenir son ancien joueur (2019-2022, 91 matches, sept buts, dix passes décisives), alors qu’il aurait repoussé des offres mirobolantes de MLS, d’Arabie saoudite et du Brésil. Renato Sanches devrait finalement prendre la direction de la Liga. En effet, selon les informations de Foot Mercato, il aurait donné sa préférence à Getafe pour poursuivre sa carrière. Le média footbalistique indique que des discussions ont lieu entre les différentes parties pour trouver un accord sur une arrivée de Renato Sanches chez l’actuel quinzième du championnat espagnol.