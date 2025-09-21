Après le report de OM / PSG, les Parisiens retournent à Paris

Psg joie
Quelques heures avant le Classico, les joueurs du PSG avaient pris la direction de Marseille. Avec le report du match, ils vont revenir à Paris dans l’après-midi.

Ce dimanche soir, le PSG et Marseille devaient s’affronter pour la première fois de la saison en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Mais dès hier soir, des rumeurs d’un report du Classico étaient avancées. La raison ? Des fortes pluies et des orages sont attendus dans la soirée dans la cité phocéenne. Ce dimanche après-midi, le préfet des Bouches-du-Rhône a officialisé ce report. Une heure après, la LFP a dévoilé la nouvelle date de ce Classico, demain soir à 20 heures (Ligue 1 +). 

Ils reprendront le chemin de Marseille demain matin

Les joueurs du PSG convoqués par Luis Enrique pour ce choc avaient pris la direction de Marseille ce dimanche matin. Avec le report officiel du Classico, les joueurs parisiens et le staff des Rouge & Bleu vont quitter Marseille cet après-midi pour retourner à Paris, comme le rapporte Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, sur son compte X. Les Parisiens passeront donc la nuit chez eux avant de reprendre la direction de Marseille demain matin pour enfin disputer ce premier Classico de la saison 2025-2026.

