Après les courriers de Kylian Mbappé, le PSG contre attaque

Le feuilleton se poursuit entre le PSG et Kylian Mbappé, et les passes d’armes par courriers interposés qui vont avec. Le premier d’entre eux, envoyé par le joueur à sa direction afin d’officialiser sa volonté de ne pas activer la saison en option de son contrat, avait été rendu publique.

C’est au début du mois de juin que le courrier de Kylian Mbappé, envoyé à sa direction, est rendu publique. A ce stade de la chronologie, le numéro 7 du PSG fait savoir à ses dirigeants, que son aventure en Rouge & Bleu s’arrêtera en juin 2024. En effet, dans son contrat le liant au Paris Saint-Germain, l’attaquant français bénéficie d’une année supplémentaire en option, lui permettant d’étendre son bail jusqu’en 2025. Mais avec ce premier courrier, antidaté au 12 juillet 2022 (soit quelques semaines après sa dernière prolongation de contrat ; NDLR), il acte sa volonté de ne pas poursuivre au PSG après le mois de juin 2024. Une décision paradoxale, quand on sait qu’il a posé volontiers avec un maillot floqué « Mbappé 2025 » quelques semaines auparavant. Selon nos confrères de L’Equipe, ce premier courrier a été suivi le 23 juin dernier, par un second, qui avait pour but d’expliquer « les raisons de son choix de ne pas activer l’option d’un an dans son contrat et faisant suite à la conférence de presse du Français à Faro avec l’Equipe de France« . Une situation qui met le club de la capitale dos au mur, et lui fait craindre un départ libre dans un an. En ce sens, la réaction du Paris Saint-Germain a été ferme.

Le PSG adopte une position ferme

Ce mercredi 5 juillet, le PSG, par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi, a confirmé sa position claire : Si Mbappé souhaite poursuivre l’aventure parisienne lors de la saison 2023/2024, il devra signer un nouveau contrat, afin de ne pas partir gratuitement dans un an. Une clarté partagée par le dirigeant qatari lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, mais aussi après celle-ci, auprès de médias à qui il a accordé un entretien.

Cette position de la part du Paris Saint-Germain, est également arrivé au clan de Kylian Mbappé par le biais d’un courrier. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe, qui avance une lettre de trois pages de la part du club de la capitale, avec pour but d’expliquer « d’abord que sa volonté a toujours été de voir Mbappé continuer tout en assurant, au moment convenu, qu’il répondrait favorablement à une demande de transfert« . Selon des sources en interne au PSG, relayées sur le site de L’Equipe, le club de la capitale et son attaquant auraient ficelé un accord oral « pour envisager un transfert à l’été 2024 si jamais l’attaquant en faisait la demande ». Par ailleurs, ces mêmes sources affirment auprès du quotidien français, que le Paris Saint-Germain auraient entamé des discussions avec sa star français afin de poursuivre l’aventure au-delà de 2025.

Dans son courrier en réponse au clan Mbappé, le club francilien parle « d’énormes préjudices » causé au PSG après l’envoi de la première lettre, et le fait d’avoir rendu publique la situation contractuelle au mois de juin 2024 (Mbappé sera libre ; NDLR). Sur le plan financier, un départ libre de Kylian Mbappé aurait des « conséquences économiques importantes« , toujours selon des témoignages de sources internes, recueillis par nos confrères de L’Equipe. Toujours dans ce courrier envoyé par les dirigeants parisiens à l’entourage de leur attaquant, il est mentionné que les efforts financiers consentis afin de garder le joueur au PSG « ne peuvent s’inscrire que dans le cadre d’une cession future ou d’une continuité au-delà du 30 juin 2024, comme cela était convenu entre nous« . Autour du sujet d’une prolongation de contrat, le club de la capitale assure que plusieurs rendez-vous se sont tenus dans ce sens au cours de la saison, avec les présences de Luis Campos et Olivier Gagne, directeur adjoint du football.

Après avoir fait part au clan de Kylian Mbappé de sa fermeté sur le dossier, le Paris Saint-Germain a tenu à répondre dans son courrier de trois pages concernant le mercato 2022 : « Il est vrai que nous avions discuté aussi d’un recrutement très ambitieux que nous n’avons pu que partiellement réaliser compte tenu des conditions du mercato et des contraintes réglementaires françaises et européennes. Des conditions complètement hors de notre contrôle mais en dépit desquelles nous avons essayé de répondre à vos demandes contrairement à ce que nous aurions fait pour tout autre joueur sans être fatal au club« , relaye L’Equipe. Sur ce même sujet, les dirigeants parisiens regrettent « le manque de sincérité de cette position« , tant le premier courrier de Kylian Mbappé est antidaté au 12 juillet 2022, soit en plein milieu du mercato estival de la même année. Au terme de ce courrier offensif de la part du club de la capitale, l’organisation d’une réunion est est mise sur la table, afin de trouver la meilleure solution. Nos confrères de L’Equipe avancent la date du 31 juillet comme ultimatum posé par le PSG à son attaquant vedette.