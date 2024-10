Après les insinuations du clan Mbappé, la colère du PSG

Outre le dossier en cours à la LFP entre le PSG et Kylian Mbappé, le club de la capitale est lié à son ancien attaquant dans l’affaire et la plainte à Stockholm. Visé par une enquête pour viol, le capitaine des Bleus et son entourage ont multiplié les insinuations à l’encontre du Paris Saint-Germain.

Au moment où l’information concernant l’enquête à son encontre pour un viol le 10 octobre dernier dans une chambre d’hôtel à Stockholm, Kylian Mbappé a rapidement réagi sur les réseaux sociaux en démentant : « FAKE NEWS !!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard« , en faisant donc allusion à l’audience devant la commission juridique de la LFP dans son litige l’opposant au Paris Saint-Germain autour des 55M€ de primes et salaires impayés. Au lendemain de ce message sur le réseaux social X, l’avocate de Kylian Mbappé, Me Canu-Bernard, est sorti du silence, en passant sur le JT de 20h de TF1, puis sur le plateau de BFM TV. Sur ce dernier, la représentante du joueur a déclaré concernant une potentielle implication du PSG derrière les accusations à l’encontre de Kylian Mbappé : « Il y a un concours de circonstances et je comprends qu’il se soit interrogé. Il est vrai qu’hier (mardi), il y avait une audience qui le concerne et qui tombe à point nommé avec la révélation de cette histoire. Ça, c’est factuel. Je n’en tire pas de conclusions […] Je ne vais pas aller dans ce genre de théories. Je ne suis pas adepte de la théorie du complot. Mais, ce qui est certain, c’est que depuis des mois et des mois, il subit quand même une campagne de dénigrement et d’atteinte à son image. Ça, c’est indéniable (…) La campagne à l’encontre de Kylian Mbappé existe. Elle est réelle. Qui a intérêt à salir son image, à ternir son honneur? Je ne sais pas« .

Le sentiment du côté du PSG

Des sous-entendus et insinuations qui ne passent pas inaperçu du côté du PSG. En effet, selon les informations de nos confrères d’RMC Sport « le PSG suit de très près le dossier Kylian Mbappé […] Le club parisien reste en alerte et se renseigne sur les avancées du dossier auprès de différents interlocuteurs« . Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain « est circonspect et fustige les insinuations du clan Mbappé, sous-entendant qu’il se cacherait derrière cette affaire« .