Après les U19, les U17 du PSG sacrés champions de France

Ce dimanche après-midi, l’équipe U17 du PSG affrontait Angers en finale du championnat de France U17. Et les titis parisiens se sont offerts le titre, le quatrième de son histoire.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Hier, son équipe U19 a remporté le championnat de France de sa catégorie grâce à un doublé de Mathis Jangeal contre Clermont (2-1). Ce dimanche, l’équipe U17 du PSG affrontait, elle, Angers pour tenter de s’offrir son quatrième titre dans cette compétition, après 2011, 2016 et 2017. Le début de match est à l’avantage des Angevins avant de voir le PSG se procurer les premières occasions, avec notamment une frappe à l’entrée de la surface d’Alkaly Conde qui passait juste au-dessus de la barre (15e). Quelques minutes plus tard, Jordan Gervelain trouvait la transversale (21e). Avec cette légère domination, les titis vont réussir à prendre l’avantage dans cette finale grâce à une frappe sèche dans un angle fermé de Lorenzo Kana Biyik (1-0, 24e). Malgré une domination après cette ouverture du score, le PSG ne va pas réussir à prendre un avantage plus conséquent et rentre aux vestiaires avec ce but d’avance.

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Quatrième titre dans la catégorie

En seconde période, le PSG va tenter de gérer son avance et voir Angers se découvrir pour tenter d’égaliser dans cette finale. Les occasions se raréfient et il faut attendre les toutes dernières minutes, après de grosses occasions d’Adam Mouak pour Angers (70e, 76e), pour voir les titis du PSG sceller leur succès grâce à Noha Tiéhi sur une contre-attaque dévastatrice (2-0, 95e). Avec ce succès, les Parisiens remportent leur quatrième titre de champion de France U17. Le centre de formation termine sa saison 2025-2026 avec deux titres de champions de France (U17 et U19), une Coupe Gambardella et une demi-finale de Youth League.





