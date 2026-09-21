Après OM / PSG, Vitinha encense Ferran Torres, « il vole ! »

Remplaçant au coup d’envoi, Ferran Torres a encore marqué hier soir lors de la victoire du PSG contre Marseille. Son coéquipier, Vitinha, est sous le charme de l’international espagnol.

Lors de la victoire du PSG contre Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 (1-2), Ferran Torres a encore frappé. Six minutes après son entrée en jeu, l’international espagnol a marqué de la tête sur un magnifique centre de Désiré Doué. Il poursuit son incroyable début de saison avec un septième but en six matches sous le maillot des Rouge & Bleu. Après la rencontre, Vitinha n’a pas tari d’éloges sur son nouveau coéquipier. « J’espère qu’il va continuer, il vole ! Il faut qu’on fasse notre possible pour être à ce niveau-là en termes d’efficacité. On est très contents de l’avoir », lance le numéro 17 du PSG dans des propos relayés par L’Equipe.

À lire aussi : OM / PSG – Les louanges de Luis Enrique envers Ferran Torres







« Le plus important, c’est d’arracher la victoire dans un Classique«

Le milieu de terrain est également revenu sur ce précieux succès du PSG lors de ce premier Classico de la saison. « On a un peu de retard en championnat. C’était important de gagner ce match, encore plus que d’habitude. Les observateurs imaginaient un écart énorme entre les deux équipes ? Nous, on n’a jamais imaginé ça. On savait que ce serait difficile de jouer ici. Marseille est une bonne équipe, on a fait en sorte d’avoir une marge plus large, on a eu beaucoup d’occasions mais on a gagné 2-1. La victoire ne se discute même pas, c’est franchement mérité. » Vitinha a également été questionné sur le manque d’efficacité devant le but. « Le plus important, c’est d’arracher la victoire dans un Classique. À ce moment de la saison, on n’est pas à notre meilleur niveau, mais on a quand même réussi à se créer beaucoup de situations, c’est positif. On va travailler et savourer ces trois victoires d’affilée. »







































