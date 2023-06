Après plusieurs jours agités, Kylian Mbappé et le PSG vers l’apaisement

Du fait de la divulgation du courrier envoyé par Kylian Mbappé au PSG, mais dont la presse a pu prendre acte également, la semaine du club de la capitale s’est montrée particulièrement mouvementée. RMC nous raconte les coulisses de cette énième zone de turbulences rouge et bleu en 2022-2023.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG a vécu cinq derniers jours des plus complexes, et notamment sur un plan médiatique. En effet, Kylian Mbappé, dans sa volonté de stipuler son envie d’aller au bout de son contrat sans activer son option supplémentaire, a envoyé une lettre au PSG. Problème, la presse a pu avoir vent de cette dernière. Ce qui a suscité une vive polémique. Le principal intéressé avait d’ailleurs réagi à plusieurs reprises. Il avait déclaré en conférence de presse ce jeudi à la veille d’affronter Gibraltar : « Mon objectif est de rester au PSG. C’est ma seule option pour le moment. Je suis prêt à revenir à la reprise. »

Un retour à l’apaisement général

Mais alors, où en sommes-nous en ce vendredi 16 juin ? RMC explique que la volonté de toutes les parties serait de revenir à l’apaisement. Ce qui serait en bonne voie. Ainsi, si Nasser Al-Khelaïfi n’a très peu goûté ce qu’il s’est passé, mettant directement en cause Luis Campos, il se trouverait aujourd’hui tourné vers le futur, les dossiers chauds ne manquant pas durant l’intersaison. Et malgré cette remise en question supposée, le président rouge et bleu compterait toutefois très fortement sur la relation privilégiée entre Kylian Mbappé et le conseiller du football parisien. Pour sa part, le décideur lusitanien n’aurait jamais cédé à la panique, restant apparemment très calme tout du long. Sa priorité serait aujourd’hui de poursuivre son œuvre : construire le XI le plus compétitif possible autour de sa superstar. Le capitaine tricolore se montrerait, quant à lui, investi au sein de cette mission puisque, toujours selon RMC, il échangerait même avec certaines pistes afin de les convaincre de rallier la ville lumière.

🚨 Le PSG n’a AUCUN accord avec un autre coach. Julian Nagelsmann reste la piste la plus chaude. Thiago Motta garde aussi une bonne cote.

Coté parisien, on n’a pas d’inquiétude particulière 😌



[RMC Sport] pic.twitter.com/6VmUVobDRz — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 16, 2023

Nasser Al-Khelaïfi se serait, lui, entretenu plusieurs fois avec la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, comme nous avions pu vous le relayer sur Canal Supporters. RMC précise, en outre, que ce fâcheux épisode ne remet nullement en cause les grandes décisions à venir en terre parisienne. Là, il est forcément question de la nomination du futur coach du club. Une barrière se dresse toutefois face à cette dernière qui devrait, du reste, advenir très prochainement. Car oui, l’accord préalable à la rupture de contrat de Christophe Galtier ne serait pas encore en vue. Un seul échange téléphonique aurait eu lieu, sans avancée particulière. Enfin, en ce qui concerne le successeur de l’ancien lillois, aucun accord, là non plus, n’aurait été acté. Julian Nagelsmann se placerait toujours comme le choix numéro un au sein des hautes sphères du PSG. Thiago Motta serait également toujours en course. La semaine prochaine pourrait, dans ce cadre assez flou, nous permettre d’y voir un peu plus clair.