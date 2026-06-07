Après plusieurs mois d’hésitation, Désiré Doué a choisi son équipementier

Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2024, Désiré Doué est l’un des meilleurs joueurs du club de la capitale. Sans équipementier officiel depuis le début de sa carrière, il a signé chez Nike il y a deux mois.

Désiré Doué a changé de dimension en signant au PSG. Joueur très prometteur du centre de formation de Rennes, il a fait ses premiers pas en professionnel avec son club formateur avant d’être acheté par le club de la capitale, qui était en concurrence avec le Bayern Munich dans ce dossier. Dès sa première saison, après un temps d’adaptation, il a été l’un des meilleurs joueurs du PSG avec une masterclass en finale de la Ligue des champions (deux buts et une passe décisive) contre l’Inter Milan (5-0).

Il a opté pour Nike

Il a encore été l’un des meilleurs joueurs du PSG lors de cet exercice 2025-2026 et l’un des protagonistes du back-to-back des Rouge & Bleu en Ligue des champions. Avec ses performances, il a aussi atteint l’équipe de France, dans laquelle il est annoncé titulaire pour le premier match de poules des Bleus à la Coupe du monde contre le Sénégal le 16 juin prochain. Depuis le début de sa carrière, Désiré Doué n’avait pas d’équipementier. Il attisait les convoitises des plus grandes marques qui voulaient associer son image à l’un des joueurs qui va fortement briller lors des prochaines années avec le PSG et la France. L’Equipe indique que Désiré Doué a fait un choix là-dessus il y a deux mois. Le numéro 14 du PSG s’est engagé avec Nike. Il va toucher plusieurs millions d’euros, faisant de lui l’un des mieux payés de la marque américaine, conclut le quotidien sportif.