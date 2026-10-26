Après PSG / OL, Luis Enrique rend hommage à ses remplaçants

Dans le choc de la huitième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon ce soir (2-0). Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

Le PSG avait la possibilité de prendre la tête de la Ligue 1 pour la première fois de la saison ce lundi soir avec sa rencontre de la huitième journée du championnat contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Dans un match qu’il a dominé, le PSG a dû attendre les quinze dernières minutes du match pour s’offrir son cinquième succès de suite en Ligue 1 et le huitième toutes compétitions confondues pour s’offrir la première place de Ligue 1 (2-0). Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a salué la performance de son équipe ce soir contre les Lyonnais.

« Je suis très heureux de ce que j’ai vu, de la capacité de l’équipe à jouer dans différents scénarios »

« Je suis très heureux de ce que j’ai vu, de la capacité de l’équipe à jouer dans différents scénarios. C’est ça la clé, la manière dont Mayulu, Godts, Ndjantou, Dro, Beraldo, les joueurs qui jouent un peu moins, ils sont capables de faire la différence et je suis très content pour eux. Paulo Fonseca est un top entraîneur, il nous pose toujours des problèmes. Il met beaucoup de joueurs dans l’axe, c’est dur de gérer ça et d’avoir des espaces. On a cherché à être en supériorité sur les côtés, mais ça a été très difficile en première période. Ils ont beaucoup couru, on a eu plus d’espaces en seconde période et le bonheur de marquer deux buts. Si tu veux gagner tous les trophées, on a besoin de toute l’équipe. La manière dont l’équipe s’entraîne est très positive, c’est une motivation pour moi. Quand tu vois Mayulu et Godts marquer, Ndjantou faire une passe décisive, Beraldo récupérer des ballons, je suis plus content qu’avec les titulaires. »





