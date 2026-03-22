Après sa blessure à Nice, Senny Mayulu absent deux semaines

Titulaire contre Nice hier soir, Senny Mayulu a dû quitter le terrain sur blessure juste avant la pause. Le titi du PSG souffre d’une lésion au mollet droit et sera absent deux semaines.

Ces dernières semaines, le PSG n’est pas épargné par les blessures. Après Bradley Barcola, touché à la cheville droite contre Chelsea et qui devrait manquer plusieurs semaines de compétition, dont les quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, c’est au tour de Senny Mayulu de rejoindre l’infirmerie des Rouge & Bleu. Ce dimanche après-midi, le PSG a communiqué sur la blessure de son titi, sorti un peu avant la mi-temps contre Nice hier soir (0-4).

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Incertain pour le quart aller de Ligue des champions contre Liverpool

Comme le PSG l’explique dans son communiqué médical, le milieu de terrain a été victime d’une lésion au mollet droit lors du match contre les Aiglons. Le club capitale indique que Senny Mayulu restera en soins ces deux prochaines semaines. Il est donc forfait pour la trêve internationale, lui qui avait été sélectionné par Gérald Baticle avec l’équipe de France Espoirs pour les matches de Qualifications à l‘Euro 2027 contre le Luxembourg (26 mars, 19h30) et l’Islande (30 mars, 19 heures). Il est également incertain pour la manche aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool le 8 avril prochain.