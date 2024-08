Gravement touché à la cheville gauche contre Le Havre, Gonçalo Ramos a été opéré avec succès ce mardi. Il va débuter sa rééducation au sein de la clinique Aspetar au Qatar.

Titulaire lors de la première journée de Ligue 1 et le match Le Havre / PSG, Gonçalo Ramos a dû quitter le terrain au bout de 15 minutes après un tacle très violent d’Étienne Youté. L’international portugais a été touché à la cheville gauche et a dû rentrer aux vestiaires, aidé par deux membres du staff médical du club de la capitale. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique s’était montré pessimiste au moment d’évoquer la blessure de son numéro 9.

Il va débuter sa rééducation au Qatar

Au lendemain de la victoire du PSG contre Les Havrais, un communiqué médical tombait. L’ancien du Benfica souffrait d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche. Le PSG indiquait qu’il devait passer par la case opération et qu’il serait absent pour les trois prochains mois. Ce mardi, le PSG a de nouveau communiqué sur l’international portugais. Ce dernier s’est rendu au Qatar et a été opéré avec succès par le professeur Pieter D’Hooghe à la clinique Aspetar. Dans son communiqué, le PSG fait savoir que Gonçalo Ramos « va observer quelques jours de repos et débuter sa rééducation à ASPETAR au Qatar, avant de poursuivre celle-ci au Campus PSG. »