Après sa saison historique, le PSG a-t-il encore faim ?

Après une année 2025 historique, le PSG est en baisse de régime lors de cet exercice 2025-2026. Les joueurs parisiens ont-ils encore faim avant d’affronter Chelsea ?

Le PSG a réalisé une année 2025 historique, avec un sextuplé et des performances XXL sur le terrain. Mais depuis le début de la saison 2025-2026, le club de la capitale est plus en difficulté. Les courtes vacances et la non-préparation et le peu de mouvements lors des mercatos peuvent expliquer cette baisse de régime. Certains se demandent aussi si le fait d’avoir tout gagné, dont la Ligue des champions, le trophée tant attendu par le club et les supporters, n’a pas fait revoir à la baisse les ambitions des joueurs. Nul ne peut en effet nier que ce Paris que l’Europe entière avait érigé en modèle a, tant en termes d’éclat que de résultats, perdu de sa superbe ces derniers mois, avance Le Parisien. Si la défaite (1-3) vendredi soir devant Monaco au Parc des Princes a renforcé la sensation de trouble, c’est qu’elle est déjà la quatrième, toutes compétitions confondues, concédée en 2026. Impossible, encore, de dire si elle sonnera le réveil des troupes, mercredi soir face au Blues de Chelsea. Mais elle a suffi à exhumer quelques chiffres, rappeler que le club de la capitale n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers rendez-vous européens, contre un Monaco (2-3) réduit à 10, et qu’il n’a plus les cannes d’antan.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que les joueurs ont encore la dalle »

Pour le quotidien francilien, Pierre Armand, préparateur mental de multiples footballeurs professionnels évoque la possible mentalité des joueurs du PSG après avoir tout gagné. « Lorsqu’on atteint un objectif après lequel on court depuis des années, c’est un mécanisme classique que de voir la pression interne diminuer drastiquement. À partir du moment où elle a le sentiment d’avoir réussi un truc de fou, que le sentiment d’urgence s’en est allé et que les états de forme, mentale ou physique, sont un peu moins alignés, toutes les équipes passent par ce phénomène de relâchement inconscient. » De son côté, Edouard Cissé, estime que les joueurs parisiens n’ont pas perdu leur appétit. « Je n’ai aucun doute sur le fait que les joueurs ont encore la dalle. Il n’y a pas plus haut que la Ligue des champions, cette compétition est leur pain quotidien, ils sont conditionnés pour ce genre de rendez-vous. Comment peut-on imaginer qu’ils ne soient pas motivés ? Toutes ces interrogations viennent, je pense, du fait que nombre de supporters ou d’observateurs parisiens ne sont pas guéris de leurs traumatismes passés. Mais sérieusement, vous avez vu des mecs de cette équipe tricher sur le terrain ? Nuno Mendes continue ses déboulés, non ? Pareil pour Hakimi. Alors, selon moi, s’il y a quelque chose à souligner, c’est au contraire la débauche d’énergie et le professionnalisme de ces gars. »