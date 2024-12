Après sa victoire contre le TFC, l’AS Monaco recolle au PSG

Avec deux nuls consécutifs, le PSG a ouvert la porte à un rapprochement de ses deux poursuivants au classement, Marseille et Monaco. Le second ne s’est pas prié en s’offrant Toulouse à domicile.

Vendredi soir, le PSG, malgré un très grand nombre d’occasions, n’a pas réussi à faire trembler les filets du côté d’Auxerre et a concédé son deuxième nul d’affilée (0-0) après celui sur la pelouse du Parc des Princes contre Nantes (1-1). Avec cette stagnation, le club de la capitale peut permettre à ses deux poursuivants au classement, Marseille et Monaco, de faire un rapproché à cinq points. Les Marseillais jouent ce dimanche soir sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne alors que les Monégasques recevaient Toulouse hier soir. Dans une première mi-temps qu’il a dominée, le club du Rocher n’a pas réussi à se défaire de la bonne défense toulousaine, même s’il a touché les poteaux à deux reprises par l’intermédiaire de George Ilenikhena (11e et 35e).

Cinq points d’écart entre les deux équipes

Il faudra attendre la deuxième période pour voir Monaco valider sa domination. Sur un coup franc sur le côté gauche de la surface toulousaine, Camara adresse un très bon centre pour Singo, qui remet de la tête au ras du poteau toulousain (1-1, 50e). Même si Toulouse va se procurer quelques situations, l’AS Monaco va continuer à gérer cette rencontre et se mettre à l’abri dans les dix dernières minutes. Breel Embolo va marquer un but de la tête pour permettre aux Monégasques de respirer un peu plus (2-0, 82e). Avec ce succès, l’AS Monaco reprend provisoirement la deuxième place et revient à cinq points du PSG. Les Parisiens devront se relever contre Lyon – au Parc des Princes – dimanche soir (20h45, DAZN) avant de défier… Monaco trois jours plus tard pour un match avancé de la 16e journée de Ligue 1.