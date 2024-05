Cette saison, Luis Enrique a fait confiance à plusieurs jeunes du centre de formation, dont Senny Mayulu. Ce dernier a été élu Titi d’Or 2023.

Le PSG possède l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Chaque année, plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains s’entraînent toute la saison avec l’équipe première, alors que d’autres arrivent à s’offrir quelques minutes sur le terrain avec l’équipe première. Cette saison 2023-2024, cela a été le cas pour Ethan Mbappé (5 matches, 84 minutes de jeu), Yoram Zague (5 matches, 372 minutes de jeu, quatre titularisations, 1 but) et Senny Mayulu (10 matches, 351 minutes de jeu, trois titularisations, un but, une passe décisive). Ces deux derniers étaient finalistes pour le titre de Titi d’or 2023, récompense décernée par le site spécialisé sur les jeunes du centre de formation parisien, les Titis du PSG *.

Ethan Mbappé au pied du podium

Ce mardi soir, le vainqueur de ce trophée a été dévoilé. Et c’est le jeune milieu de terrain (18 ans), qui a récemment signé son premier contrat professionnel, qui a remporté cette distinction. Il devance Joane Gadou et Yoram Zague. Ethan Mbappé termine lui quatrième du classement. Senny Mauylu succède à Warren Zaïre-Emery, lauréat la saison dernière. Du côté des Féminines, c’est Naolia Traoré qui a été récompensée. Elle devance Anaïs Ebayilin et Tara Elimbi Gilbert. On souhaite à ces deux jeunes issues du centre de formation de réussir dans leur club formateur.

* Chez les hommes, chacun des 56 joueurs du Centre de Formation a voté pour les 3 Titis les plus méritants : 1er = 5 pts, 2e = 3 pts et 3e = 1 pt. Chez les Femmes, chacune des 30 joueuses du Centre de Formation a voté pour les 3 Titis les plus méritantes : 1ere = 5 pts, 2e = 3 pts et 3e = 1 pt.

Le classement du titi d’Or 2023 (homme)

1 – Senny Mayulu 185 pts (49 votes : 26×1er – 16x2e – 7x3e)

2 – Joane Gadou 108 votes (36 votes : 12x1er – 12x2e – 12x3e)

3 – Yoram Zague 95 pts (29 votes : 12x1er – 9x2e – 8x3e)

4 – Ethan Mbappé 31 pts (13 votes : 1x1er – 7x2e – 5x3e)

5 – Ibrahim Mbaye 27 pts (11 votes : 1x1er – 6x2e – 4x3e)

6 – Ibrahima Diaby 21 pts

7 – Serif Nhaga 13 pts

8 – El Chadaille Bitshiabu 7 pts

9 – Bilal Laurendon, Naoufel El Hannach, Mahamadou Sangaré 6 pts

12 – Ilies Ardjani, Sékou Doucouré 2 pts

15 – Etienne Michut, Tony Mendy 1 pt

Le classement du titi d’Or 2023 (Femmes)

1- Naolia Traoré 71 pts (15 votes : 13×1er – 2x2e – 0x3e)

2 – Anaïs Ebayilin 59 pts (17 votes : 5x1er – 11x2e – 1x3e)

3 – Tara Elimbi Gilbert 48 pts (20 votes : 5x1er – 4x2e – 11x3e)

4 – Alyssa Fernandes 28 pts (8 votes : 1x1er – 6x2e – 5x3e)

5- Eden Le Guilly 25 pts (7 votes : 3x1er – 3x2e – 1x3e)

6 – Fanny Rossi 18 pts

7 – Katia Imarazène 13 pts

8 – Ornella Graziani 12 pts

9 – Marie Mulot 10 pts

10- Amélie Joseph 9 pts

11 – Landryna Lushimba Bilombi 5 pts

12 – Médina Belaïd, Olivia Romiti 2 pts

14 – Gabrielle Le Roux, Naya Megnin, Mélia Bourdoncle, Auryane Abdourahim 1 pt

Le palmarès du Titi d’or masculin

2023 : Senny Mayulu

2022 : Warren Zaïre-Emery

2021 : Ayman Kari

2020 : Arnaud Kalimuendo

2019 : Tanguy Nianzou Kouassi

2018 : Arthur Zagré

2017 : Yacine Adli

2016 : Moussa Diaby

2015 : Odsonne Edouard

2014 : Jean-Kévin Augustin

2013 : Kingsley Coman

2012 : Kingsley Coman

2011 : Hervin Ongenda

2010 : non-attribué

2009 : Alphonse Areola

2008 : Hervin Ongenda

2007 : Abdelaziz Barrada

Le palmarès du Titi d’or féminin

2023 : Naolia Traoré

2022 : Océane Toussaint

2021 : Manssita Traoré

2020 : Hawa Sangaré

2019 : Vicki Becho