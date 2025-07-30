Fazer
Après son départ du PSG, Laurina Fazer rejoint les États-Unis 

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 juillet 2025

Formée au PSG, Laurina Fazer a annoncé son départ du club à l’issue de son contrat. La jeune milieu de terrain va poursuivre sa carrière aux États-Unis. 

En fin de contrat le 30 juin avec les Féminines du PSG, Laurina Fazer n’a pas prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu. La milieu de terrain (21 ans), arrivé au sein du club de la capitale à six ans, va donc poursuivre sa carrière loin de son club formateur. Alors que de nombreuses joueuses parisiennes ont signé à Lyon à l’issue de leur contrat à Paris, ce ne sera pas le cas de Laurina Fazer.

Elle a signé un contrat de deux ans

En effet, l’internationale française va découvrir les États-Unis. Elle a signé en faveur du club des San Diego Wave FC. La franchise américaine indique que Laurina Fazer a signé un contrat de deux ans. Elle est donc liée au club américain jusqu’en juin 2027. À San Diego, la joueuse formée au PSG va retrouver plusieurs joueuses françaises, Delphine Cascarino, Kenza Dali et Perle Morroni

