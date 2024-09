Après son nul, le PSG n’est plus seul en tête de la Ligue 1

Ce week-end, le PSG a concédé ses premiers points de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Reims. Cela a permis à Monaco et à Marseille de recoller en tête du championnat.

Auteur d’un sans-faute depuis le début du championnat avec quatre victoires en quatre matches, le PSG se déplaçait à Reims samedi soir pour tenter la passe de cinq. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif, afin de donner du repos à certains joueurs bien sollicités depuis le début de saison. Si les Parisiens ont totalement dominé la rencontre, ils se sont fait surprendre dès la 10e minute de jeu. Maladroit dans le dernier geste, le PSG a dû attendre l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé pour pouvoir enfin marquer un but à une défense de Reims très regroupée sur son but (1-1). Avec ce partage des points, le club de la capitale laissait la possibilité à Monaco et à Marseille de recoller en tête du championnat. Et c’est chose faite pour les deux équipes. Les Monégasques se sont imposés sans trembler contre Le Havre (3-1).

Match fou entre Marseille et Lyon, Montpellier gagne enfin

De son côté, Marseille a remporté un match rocambolesque à Lyon après avoir joué 85 minutes à 10 contre 11. Juste avant la mi-temps, Lyon obtient un penalty pour une faute de main dans la surface. Lacazette voit sa tentative repoussée par Rulli. Dix minutes après le retour des vestiaires, c’est Lyon qui va ouvrir le score par l’intermédiaire de Caleta-Car, ancien marseillais. Malgré ce coup dur, Marseille va parvenir à égaliser grâce à Lirola (69e) et va même prendre l’avantage avec un but de Garcia (1-2, 82e). Dans les arrêts de jeu, Rayan Cherki croit offrir le point du match nul aux Lyonnais (2-2, 93e) mais deux minutes plus tard, Rowe va climatiser le Groupama Stadium (2-3, 95e) pour offrir la victoire à l’OM. Avec ce succès, les Phocéens reviennent à hauteur du PSG et de l’AS Monaco en tête de la Ligue 1, avec 13 points. Le PSG est leader grâce à sa meilleure différence de buts. En ouverture de la journée, l’OGC Nice, qui célébrait ses 120 ans, n’a fait qu’une bouchée de Saint-Etienne à l’Allianz Riviera (8-0), menant déjà 6-0 à la mi-temps. Futur adversaire du PSG, Rennes a concédé le nul dans les dernières secondes contre Lens (1-1). Sans victoire depuis le début de la saison, Montpellier est parvenu à prendre le meilleur sur Auxerre pour s’offrir un premier succès (3-2) et sortir de la dernière place du championnat.

Les résultats de la 5ème journée de Ligue 1

Nice / Saint-Etienne (8-0)

Lille / Strasbourg (3-3)

Rennes / Lens (1-1)

Reims / PSG (1-1)

Monaco / Le Havre (3-1)

Angers / Nantes (1-1)

Brest / Toulouse (2-0)

Montpellier / Auxerre (3-2)

Lyon / Marseille (2-3)

Classement Ligue 1