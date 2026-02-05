Après son rouge à Strasbourg, Hakimi connaît sa sanction

Dimanche soir, sur la pelouse de Strasbourg, Achraf Hakimi a été expulsé pour une semelle sur un Strasbourgeois. La commission de discipline a statué sur son cas.

De retour à la compétition avec le PSG contre Newcastle, Achraf Hakimi avait enchaîné avec une nouvelle titularisation contre Strasbourg dimanche soir. Pas encore de retour à 100 % de ses capacités, l’international marocain a écopé d’un carton rouge pour une semelle sur un joueur strasbourgeois. Dans un premier temps, l’arbitre de la rencontre avait distribué un carton jaune au numéro 2 du PSG. Mais ses assistants VAR l’ont appelé pour qu’il revienne voir l’action. Après avoir visionné les images, il a décidé d’adresser finalement un carton rouge à Achraf Hakimi.

Il ne manquera que le Classico

Hier soir, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour statuer sur plusieurs cas, dont celui du latéral droit du PSG. Et elle a décidé de sanctionner Achraf Hakimi d’un match de suspension ferme plus un avec sursis. Il ne manquera donc que le Classico contre Marseille dimanche soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (20h45, Ligue 1 +) et pourra donc faire son retour pour le déplacement à Rennes le 13 février prochain. Une bonne chose pour Achraf Hakimi, qui a besoin d’enchaîner les matches pour retrouver son rythme et sa forme afin d’aider le PSG dans cette deuxième partie de saison importante.