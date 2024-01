Hier soir, France 2 diffusait l’Envoyé Spécial consacré à Kylian Mbappé et son association Inspired by Kylian Mbappé (IBKM). Durant cette émission, l’attaquant du PSG s’est longuement confié à Elise Lucet.

Kylian Mbappé fait parler de lui quasiment quotidiennement grâce à ses performances sur les terrains que ce soit avec le PSG et avec l’équipe de France mais aussi sur son avenir, lui qui arrive en fin de contrat le 30 juin avec les Rouge & Bleu. Ce que l’on voit moins, ce sont ses engagements auprès de jeunes enfants avec son association Inspired by Kylian Mbappé (IBKM). Hier soir, l’émission Envoyé Spécial a consacré un reportage sur ce côté de la vie de l’attaquant (25 ans). Ce dernier s’est ensuite livré comme jamais dans une très longue interview. Extraits choisis…

Sa notoriété

« Je le vis bien mieux que je ne le vivais avant. Quand vous devenez une star aussi jeune, vous pouvez être en avance dans votre sport mais pas dans la vie. J’ai été ultra-connu à 18/19 ans. Au départ, j’avais un rapport différent avec les fans. J’étais un peu plus fermé parce que je ne comprenais pas pourquoi on ne me laissait pas tranquille. Je voulais faire des choses qu’un gamin de 18/19 ans fait en temps normal. J’ai zappé ma jeunesse par passion. Je suis beaucoup plus accessible avec les gens maintenant. Avant, parler avec les gens, ça m’irritait. Maintenant, je sais ce que je représente, je sais quelle est ma vie. Les gens m’aiment bien ! Il faut prendre du recul sur ce qu’on est, sur ce qu’on représente, sur les émotions que nous pouvons procurer. »

La Coupe du Monde 2018

« Cette compétition est une porte ouverte pour la connaissance du grand public. Tout le monde la regarde. On a eu la chance de connaître un dénouement victorieux et de rentrer avec le trophée. Ça a été une grande réussite collective et même individuelle. Je suis ressorti de cette Coupe du monde grandi et j’ai vu ma vie et mon rôle qui ont complètement changé. Ça peut paraître incompréhensible mais ça ne m’a pas fait grand-chose. J’étais tellement jeune, inconscient.. Je ne réalisais pas ce que j’avais gagné. Je suis rentré vite le soir, sans fêter l’évènement comme un fou. J’étais beaucoup plus conscient lors de la Coupe du monde 2022. En 2018, c’était une découverte pour moi. »

La Coupe du monde 2022

« L’échec de 2022, ce n’est pas une cicatrice. C’est une étape de plus vers le chemin de la gloire. Les enfants ne savent pas ce que ça veut dire de faire partie d’une équipe et représenter son pays. Marquer un triplé, ce n’est pas important. J’aurais été beaucoup plus heureux de marquer zéro but mais qu’on reparte avec la coupe. C’est comme ça. Il faut vivre avec ça et ne surtout pas l’oublier. On va en rejouer une autre et il faudra y penser pour finalement en gagner une nouvelle. »

Les JO

« J’ai toujours eu la “flamme olympique”. Avec la Coupe du monde, les Jeux olympiques sont l’événement sportif le plus important. En plus à Paris… Cela représente tellement pour moi. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire. C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité. Être porte-drapeau ? On est encore dans autre chose (rires). Déjà, je vais essayer d’aller aux Jeux olympiques. Ça ne dépend pas de moi par contre. Je l’ai déjà dit, je suis arrivé à un âge où je ne veux plus forcer les choses. Tout le monde sait que je veux jouer les JO mais si mon club ne veut pas, je le comprendrai. J’ai la maturité de comprendre les deux parties. Mais si j’y vais, je serais très content. »

L’argent dans le foot

« Je mérite l’argent que je gagne. Je ne l’ai volé à personne. Le monde marche comme ça. Les critiques autour de l’argent dans le sport ? Je le comprends. Je suis jeune, j’ai l’avantage d’avoir été à cette place avant et je disais la même chose. Mon salaire ? Je ne sais même pas quel est le chiffre exact pour être franc. C’est un monde qui fonctionne différemment. Nous, on a fait que s’adapter à ce monde. Les gens ne savent pas tout ce qu’il y a dans le foot, comme on le génère, comment ça fonctionne… Quand on donne des sommes comme ça, ça va faire parler les gens mais j’ai appris à vivre avec ça et j’ai aucun problème. »

Pelé

« On s’est rencontré grâce à un sponsor. Il avait de gros problèmes de santé et je suis allé le voir à l’hôpital en France à Paris et je ne voulais pas que ça se sache car ça relevait du domaine privé. Aujourd’hui, paix à son âme. Il nous manque beaucoup. Mais l’héritage qu’il a laissé est éternel. Je pourrai dire à mes enfants et petits-enfants plus tard que j’ai eu la chance d’avoir été à côté d’un monsieur comme lui. Jamais dans ma vie, j’aurais pu penser le rencontrer, échanger avec lui et créer cette relation spéciale. »

Ses prises de position

« Je le fais parce que je suis un citoyen du monde et que mon rôle est le même que tout le monde. Ce n’est pas parce que dans mon métier je suis dans une bulle que l’Homme est dans une bulle. L’Homme s’inquiète, il est heureux, il suit l’actualité, il s’informe… C’est aussi important de montrer à tout le monde que nous ne sommes pas sur une autre planète, que l’on est avec vous, qu’on voit ce qui se passe. On peut être d’accord, pas d’accord, on se révolte ou non, on commente ou pas, on est actif. Je suis libre de faire et de dire ce qui me semble juste comme n’importe quel humain. Je n’ai jamais rien regretté.«

Elise Lucet a enfin demandé à Kylian Mbappé si elle devait refaire cette interview dans un an, où devrait-elle la faire. À Paris, Madrid ou Manchester ? L’attaquant du PSG a répondu avec une pirouette. « Ici dans ce bureau. On l’aura toujours, ça c’est sûr. »