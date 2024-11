Hier soir, les Féminines du PSG recevaient Dijon pour l’occasion de la neuvième journée de l’Arkema Première Ligue. Les joueuses de Fabrice Abriel n’ont fait qu’une bouchée des Dijonnaises (6-1).

Au lendemain de la victoire du PSG contre Toulouse (3-0) en Ligue 1, les Féminines du PSG affrontaient Dijon au Campus de Poissy pour le compte de la neuvième journée d’Arkema Premier Ligue. Deuxièmes du championnat derrière les Lyonnaises après la défaite sur la pelouse du Groupama Stadium il y a quelques semaines, les Féminines du PSG voulaient poursuivre leur bon début de saison en championnat et rester au contact de l’OL. Et les Parisiennes vont totalement dominer la rencontre, arrivant rapidement à prendre trois buts d’avance grâce à Jennifer Echegini, créditée d’un doublé (10e, 36e) et un but de l’inévitable Marie-Antoinette Katoto (19e), son sixième lors de ses trois derniers matches d’Arkema Premier Ligue. L’internationale nigérienne aurait même pu s’offrir un triplé mais a vu son penalty repoussé par Katriina Talaslahti, la gardienne dijonnaise (45e). Alors que l’on se dirigeait vers la mi-temps, Manssita Traoré y est allé de son petit but pour concrétiser encore la large domination parisienne (4-0, 45e+2).

Sakina Karchaoui s’offre un magnifique but

Malgré cette large avance, les joueuses du PSG vont continuer de pousser et de se procurer de nombreuses occasions. Sakina Karchaoui va s’offrir un magnifique but avec une frappe de l’extérieur de la surface pour alourdir encore le score (5-0, 57e). Peu dangereuses, les Dijonnaises vont tout de même réussir à marquer un but à Mary Earps par l’intermédiaire de Kate Taylor (5-1, 68e). Frøya Dorsin clôturera la marque en toute fin de rencontre (6-1, 90e), son deuxième but sur ses trois derniers matches de championnat. Avec ce large succès, les Parisiennes confortent leur deuxième place d’Arkema Première Ligue avec un point de retard sur les Lyonnaises. Les joueuses de Fabrice Abriel ne retrouveront les terrains que le 7 décembre prochain avec le derby francilien sur la pelouse du Paris FC.