Arnau Tenas dans la liste finale de l’Espagne pour les JO

Un deuxième joueur du PSG va participer aux Jeux Olympiques de Paris. En effet, Arnau Tenas figure dans la liste définitive de l’Espagne pour la compétition.

Les Jeux Olympiques de Paris commencent dans seize jours. Si Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, présents dans la pré-liste de Thierry Henry, ne participeront pas à la catégorie, eux qui ont été convoqués par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024, deux joueurs représenteront le PSG lors des Jeux Olympiques. En effet, après Achraf Hakimi avec le Maroc, c’est Arnau Tenas qui a été convoqué avec la sélection espagnole.

Titulaire pour les JO ?

Présent dans la pré-liste de Santi Denia, le gardien du PSG est bien présent dans la liste définitive des 18 joueurs convoqués par le sélectionneur espagnol. Troisième dans la hiérarchie des gardiens derrière Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov, le portier va pouvoir retrouver les terrains avec la Roja, lui qui pourrait quitter le club de la capitale, sous la forme d’un prêt, cet été afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience, lui qui a joué six matches avec les Rouge & Bleu la saison dernière.

A voir aussi : Mercato – Arnau Tenas prêté la saison prochaine ?

La liste définitive de l’Espagne

Gardiens : Arnau Tenas (PSG), Joan Garcia (Espanyol de Barcelone)

Défenseurs : Eric Garcia (Girona), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Miguel Gutierrez (Girona), Juan Miranda (Bologne), Jon Pacheco (Real Sociedad), Marc Pubill (Almeria)

Milieux : Benat Turrientes (Real Sociedad), Alex Baena (Villarreal), Aimar Oroz (Osasuna), Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Adrian Bernabé (Parme)