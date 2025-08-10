Tenas

Arnau Tenas dans le viseur de clubs espagnols et anglais

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 août 2025

Troisième gardien du PSG la saison dernière, Arnau Tenas pourrait quitter le club de la capitale cet été. L’Espagnol serait dans le viseur de clubs de Liga et de Premier League.

Cet été, le PSG a recruté deux gardiens. Renato Marin est arrivé libre à l’issue de son contrat à l’AS Roma, alors que le club de la capitale a payé 55 millions d’euros, bonus compris, à Lille pour s’offrir Lucas Chevalier. Avec ces deux renforts, les Rouge & Bleu comptent désormais cinq gardiens dans leur effectif, avec en plus Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas.

A voir aussi : Mercato – Le PSG fixe son prix pour Arnau Tenas

Mercato – Le PSG fixe son prix pour Arnau Tenas
canalsupporters.com

Il a encore un an de contrat avec le PSG

Doublure de l’international italien à son arrivée au PSG durant l’été 2023, Arnau Tenas est redescendu dans la hiérarchie des gardiens avec la venue de Matvey Safonov l’été dernier. Avec le recrutement de Marin et Chevalier, le champion olympique ne devrait pas beaucoup jouer lors de l’exercice 2025-2026. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Arnau Tenas devrait quitter le PSG cet été. Et selon les informations de AS, l’ancien du FC Barcelone serait dans le viseur de clubs de Liga et de Premier League, sans pour autant que les noms de ces derniers n’aient fuité. 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 août 2025

Articles similaires

Illia Zabarnyi

Zabarnyi est arrivé à Paris pour passer sa visite médicale

10 août 2025
Enzo fernandez

Mercato – Le PSG ne s’intéresse pas à Enzo Fernandez

10 août 2025
Kolo Muani

La Juventus reste confiante pour la signature de Kolo Muani

10 août 2025
Illia Zabarnyi

Mercato – Illia Zabarnyi attendu ce dimanche à Paris

10 août 2025
Bouton retour en haut de la page