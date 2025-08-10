Arnau Tenas dans le viseur de clubs espagnols et anglais

Troisième gardien du PSG la saison dernière, Arnau Tenas pourrait quitter le club de la capitale cet été. L’Espagnol serait dans le viseur de clubs de Liga et de Premier League.

Cet été, le PSG a recruté deux gardiens. Renato Marin est arrivé libre à l’issue de son contrat à l’AS Roma, alors que le club de la capitale a payé 55 millions d’euros, bonus compris, à Lille pour s’offrir Lucas Chevalier. Avec ces deux renforts, les Rouge & Bleu comptent désormais cinq gardiens dans leur effectif, avec en plus Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas.

Il a encore un an de contrat avec le PSG

Doublure de l’international italien à son arrivée au PSG durant l’été 2023, Arnau Tenas est redescendu dans la hiérarchie des gardiens avec la venue de Matvey Safonov l’été dernier. Avec le recrutement de Marin et Chevalier, le champion olympique ne devrait pas beaucoup jouer lors de l’exercice 2025-2026. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Arnau Tenas devrait quitter le PSG cet été. Et selon les informations de AS, l’ancien du FC Barcelone serait dans le viseur de clubs de Liga et de Premier League, sans pour autant que les noms de ces derniers n’aient fuité.