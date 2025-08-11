Arnau Tenas également absent du groupe du PSG pour la Supercoupe

Gianluigi Donnarumma ne sera pas le seul gardien absent du groupe du PSG pour la Supercoupe d’Europe. En effet, Arnau Tenas restera également à Paris.

Cet été, le PSG a recruté deux gardiens, Lucas Chevalier et Renato Marin. Il compte donc cinq gardiens dans son effectif, avec Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas. Le premier cité est poussé vers la sortie, lui qui n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Avec l’arrivée de Renato Marin, Arnau Tenas devrait aussi quitter le PSG cet été. Lui, qui n’a joué que huit matches depuis son arrivée à Paris en 2023, ne devrait avoir aucun temps de jeu lors de cet exercice 2025-2026.

Il n’a pas participé aux oppositions du jour

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Arnau Tenas attise les convoitises. Comme Gianluigi Donnarumma, le gardien espagnol ne figure pas dans le groupe du PSG pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi soir (21 heures, Canal Plus), selon les informations de Loïc Tanzi. Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Renato Marin devraient être les trois gardiens convoqués par Luis Enrique, avance le journaliste. Donnarumma et Tenas n’ont même pas participé aux oppositions du jour à l’entraînement, conclut Loïc Tanzi.