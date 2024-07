Arnau Tenas ne compte pas quitter le PSG cet été

Arrivé au PSG l’été dernier, Arnau Tenas était le troisième gardien derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Malgré l’arrivée de Matvey Safonov, le gardien espagnol souhaite rester au PSG.

Le PSG possède trois gardiens dans son effectif. Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov, qui a été recruté cet été, et Arnau Tenas. Présent au club depuis l’été dernier, Arnau Tenas a participé à six matches avec le maillot du PSG. Avec l’arrivée du portier russe, l’ancien du FC Barcelone devrait rester numéro 3 dans la hiérarchie cette saison. Ces dernières semaines, on évoquait un possible départ d’Arnau Tenas afin qu’il emmagasine du temps de jeu et de l’expérience. Actuellement présent avec la sélection espagnole olympique, le portier (23 ans) a donné une interview à AS. Il a évoqué son avenir, Luis Enrique, Fabian Ruiz… Extraits choisis.

Sa première année au PSG

« Très heureux. Chaque fois que l’on me le demande, je dis la même chose. Je ne m’attendais pas à être aussi bien et à l’aise. Je définirai cette année comme une bonne année. La concurrence avec Donnarumma et Navas ? Cela a été très facile. Les deux m’ont beaucoup aidé dans des aspects que je pourrais améliorer. J’ai pris des choses de chacun pour être un meilleur gardien. Nous avons noué une très bonne amitié. Qu’est-ce que j’ai appris de chacun d’entre eux ? De Keylor, comment il peaufine les détails. C’est un gardien de but avec une énorme expérience mondiale. Et Gigio, sa présence dans les buts, l’une des meilleures au monde. »

Luis Enrique

« C’est un technicien incroyable et accessible. Cela m’a beaucoup aidé. Je le remercie pour l’intérêt qu’il m’a porté pour que je signe au PSG. C’est un excellent entraîneur tactiquement et il m’a aidé à m’améliorer de jour en jour. Il aime avoir le ballon et jouer en partant de l’arrière et, à ce niveau, il est exigeant. »

Fabian Ruiz

« Je savais déjà quel joueur il était. Je le connais personnellement. C’est techniquement spectaculaire. Chaque fois que l’on m’a posé des questions sur lui, j’ai toujours répondu : « Quels doutes avez-vous s’il est génial ? ». Au PSG, il a fait une bonne saison, une fin de saison avec beaucoup de visibilité et à l’Euro, il a montré à quel point il pouvait faire la différence.«

Une pression au sein du PSG pour remporter la Ligue des champions ?

« Pas vraiment. Comme je l’ai dit, l’équipe était exempte de toute critique et de toute pression. Il est évident que les supporters et le club veulent la Ligue des champions. Qui ne le veut pas ? Cette année, nous avons été demi-finalistes et avons réalisé un très bon tournoi, mais parfois le football ne vous donne pas la chance dont vous avez besoin et cette année, nous réessayerons. »

A voir aussi : Mercato – Arnau Tenas prêté la saison prochaine ?

Son avenir

« Une fois les Jeux olympiques terminés, je resterai à Paris, c’est le plan. »