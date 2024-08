Ce vendredi soir, l’équipe de France affrontait l’Espagne en finale des Jeux Olympiques. Malgré l’ouverture du score, les Français se sont inclinés contre l’Espagne du gardien du PSG, Arnau Tenas.

40 ans après, l’équipe de France olympique souhaitait s’offrir la médaille d’or lors de ces Jeux Olympiques de Paris ce vendredi soir. Contre l’Espagne, les joueurs de Thierry Henry vont réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire d’Enzo Millot. Sur le côté droit de la défense espagnole, le milieu de terrain tente sa chance, Arnau Tenas fait une faute de main qui propulse le ballon au fond des filets (1-0, 11e). Piqués au vif, les Espagnols vont rapidement réagir et marquer trois buts en l’espace de dix minutes. Fermin Lopez s’offrant un doublé (18e, 25e) avant que Benea ne marque un magnifique coup franc dans la lucarne française (3-1, 28e). Après ce retournement de situation, les Espagnols vont continuer à pousser sans pour autant réussir à aggraver le score. Arnau Tenas va maintenir les deux buts d’avance de la Roja avec une magnifique parade sur une tête à bout portant de Mateta (45e+2).

Une remonté fantastique de la France

Menés de deux buts, les Français vont revenir avec un autre visage en seconde période, trouvant la barre sur une tentative de la tête de Koné (57e). Les Français sont beaucoup mieux lors de cette seconde période et se procurent les meilleures occasions sans pour autant réussir à marquer. Le gardien du PSG réalisera une nouvelle parade de grande classe en se détendant sur une tentative de Koné (72e). Dans les 15 dernières minutes, la France va pousser pour revenir au score et encore rêver de leur titre olympique. Sur un coup franc excentré sur le côté droit de la surface espagnole. Michael Olise frappe fort avec une trajectoire rentrante. Akliouche touche légèrement le ballon pour dévier sa trajectoire et tromper Tenas (3-2, 79e). Les Français vont même réussir l’exploit d’égaliser. Après de longues minutes et la consultation de la VAR, l’arbitre décide d’accorder un penalty après un ceinturage d’Arnaud Kalimuendo dans la surface. Mateta se présente contre Tenas et prend à contre-pied le gardien du PSG (3-3, 93e). Dans ce match complètement fou, l’Espagne va trouver la barre en toute fin de rencontre. Les deux équipes devront se départager en prolongation.

L’Espagne a le dernier mot

Lors de la prolongation, l’Espagne va reprendre le pied sur le ballon. Et leur domination va être récompensée par un but. Gomez, pris par deux joueurs français, trouve Camello dans la surface française. Ce dernier devance la sortie de Restes en piquant le ballon et marquant le quatrième but espagnol (4-3, 100e). La France va repartir de l’avant et voir Désiré Doué se procurer une belle occasion. Trouvé côté gauche sur un renversement de jeu. Il contrôle parfaitement, se réaxe et tente sa chance depuis l’entrée de la surface. Le ballon rebondit devant Tenas et lui passe entre les jambes. Mais le gardien du PSG va réussir à récupérer le ballon. Dès le début de la deuxième mi-temps de la prolongation, l’Espagne va se procurer une belle occasion avec une frappe rasante de l’extérieur de la surface repoussée en corner par Restes (106e). Les deux équipes vont se rendre coup pour coup. Alors que la France pousse pour égaliser, la Roja va clôturer le match. Sur un dégagement à la main d’Arnau Tenas, Camello va se retrouver en face à face à Restes et tromper le gardien français dans les dernières secondes du match (5-3, 120e). L’Espagne s’offre donc le titre olympique après un match complètement fou. Les Français, après une belle compétition, se contentent donc de l’argent. Arnau Tenas va donc revenir au PSG avec le titre olympique, comme Marquinhos en 2016. C’est la deuxième médaille pour le PSG en foot lors de ces JO de Paris après le bronze d’Achraf Hakimi avec le Maroc.