Arne Slot : « Nous sommes motivés et Anfield le sera aussi »

Avant son quart de finale retour de la Ligue des champions face au PSG, Liverpool a retrouvé des couleurs en s’imposant contre Fulham en Premier League.

Après trois défaites consécutives, Liverpool se devait de retrouver des couleurs avant de recevoir le PSG en quart de finale retour de la Ligue des champions. Impuissante face aux Rouge & Bleu mercredi dernier, la formation d’Arne Slot recevait Fulham en Premier League ce samedi après-midi afin de conforter sa place dans le top 5 du championnat, mais surtout de retrouver de la confiance avant la réception du PSG mardi.

À lire aussi : Un onze sans surprise pour le PSG contre Liverpool ?

« C’était un bon premier pas avant une semaine cruciale »

Dans une rencontre maîtrisée, les Reds se sont imposés sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de Rio Ngumoha (36e) et Mohamed Salah (40e). Un succès important avant de défier le PSG en Ligue des champions, comme l’a indiqué Arne Slot après la rencontre, dans des propos accordés à Sky Sports : « C’était un bon premier pas avant une semaine cruciale, car il y a non seulement le PSG, mais aussi Everton. C’est un bon début de semaine, mais malheureusement, nous allons devoir jouer trois matchs en six jours avec seulement deux jours de repos », a déclaré l’entraîneur néerlandais, avant de poursuivre. « Je leur ai expliqué l’importance de la récupération, car ils ont pu constater l’intensité du match à Paris. Le match sera tout aussi intense dans deux jours, car les supporters seront derrière nous et les joueurs donneront tout pour renverser la situation. Il faut donc être au top de sa forme, ce qui n’est pas facile avec trois matchs en six jours. Mais nous sommes prêts, nous sommes motivés et Anfield le sera aussi, comme je l’ai constaté aujourd’hui (samedi). L’équipe se trouve dans une meilleure situation qu’elle ne l’était il y a deux ou trois jours, ou il y a une semaine, mais tout ne redevient pas parfait tout à coup après une victoire. »

Salah with a top finish for our second 🎯👑 pic.twitter.com/cyDYE07faq — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2026