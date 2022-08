Arrivée « imminente » de Fabian Ruiz au PSG

Décidément avec le Paris Saint-Germain, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Alors que les Rouge & Bleu viennent tout juste de signer Renato Sanches, ils pourraient accueillir un nouveau milieu de terrain dans les prochaines heures. À la Une du Corriere dello Sport ce dimanche, la piste Fabian Ruiz semble avoir pris un sacré coup d’accélérateur ces dernières heures et celui-ci serait plus proche que jamais de s’engager avec le PSG.

La piste « secrète » de Luis Campos

En effet selon les informations de Fabrizio Romano, Fabian Ruiz se rapprocherait du Paris Saint-Germain pour devenir la 5e recrue du club lors de ce mercato ! Les négociations seraient très avancées et l’accord devrait être « bientôt finalisé. » L’arrivée de l’Espagnol au PSG ferait partie du plan « secret » de Luís Campos, qui travaille depuis des semaines sur un accord pour le joueur et souhaitait anticiper les meilleurs clubs qui aurait été intéressé par le milieu de terrain l’été prochain, puisqu’il qui aurait été en fin de contrat à ce moment-là. Pour Romano, l’arrivée de Fabian Ruiz serait même imminente ! Le joueur était « tout en haut » de la liste des souhaits du conseiller sportif parisien, et parmi les club intéressés, on retrouvait le Real Madrid, Manchester United ou encore West Ham d’après les dires de Gianluca Di Marzio. Le spécialiste mercato précise que Naples souhaite le vendre, puisque l’international espagnol ne veut pas prolonger son contrat. Les prochaines heures s’annoncent donc chargées pour le club de la capitale.