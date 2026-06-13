Arsenal et Liverpool toujours actifs dans le dossier Bradley Barcola

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola attise les convoitises de plusieurs grands clubs. Arsenal et Liverpool sont toujours dans la course.

Bradley Barcola a encore deux ans de contrat avec le PSG. L’international français discute avec ses dirigeants d’une prolongation de contrat mais aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. L’ancien Lyonnais pourrait envisager un départ lors de ce mercato estival si jamais le PSG s’offrait un nouvel ailier lors du mercato estival. Douzième homme dans les grands matches des Rouge & Bleu, il pourrait décider de changer d’air afin d’avoir une place de titulaire dans un autre club. Dans cette optique, il est dans le viseur de plusieurs clubs qui aimeraient s’offrir ses services.

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Tout est possible dans le dossier Bradley Barcola

Selon les informations de Ben Jacobs, Arsenal s’intéresserait toujours au numéro 29 du PSG. Ce dernier figure dans la short-list des Gunners aux côtés d’Eli Junior Kroupi, qui était annoncé dans le viseur du PSG mais qui ne devrait pas rejoindre le club de la capitale, de Morgan Rodgers (Aston Villa) et de Christos Tzolis, du club Bruges. Outre Arsenal, Liverpool cible aussi Bradley Barcola. Les Reds cherchent un remplaçant à Mohamed Salah et ont Bradley Barcola dans leur liste, eux qui auraient fait de Yan Diomande leur priorité. Ben Jacobs confirme que le PSG est prêt à envisager une vente s’ils renforcent leur effectif avec un autre attaquant, même si des discussions pour une prolongation de contrat sont également en cours. De son côté, Fabrizio Romano évoque aussi le dossier Bradley Barcola. Comme son confrère, il explique que si le PSG recrute un ailier cet été, il pourrait partir. Il confirme aussi que Liverpool et Arsenal s’intéressent à Barcola.