Arsenal, nouveau concurrent du PSG pour Yan Diomande ?

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à Yan Diomande. S’il avait de la concurrence dans ce dossier, le club de la capitale pourrait voir Arsenal s’immiscer.

Avec la fin de la Coupe du monde, le mercato du PSG va pouvoir s’accélérer. En ce qui concerne les arrivées, plusieurs noms sont avancés, comme ceux de Maghnes Akliouche, Ferran Torres ou bien encore Yan Diomande. Ce dernier, qui a brillé avec Leipzig la saison dernière et lors du Mondial avec la Côte d’Ivoire, attise les convoitises de plusieurs grands clubs. Liverpool en aurait fait sa priorité pour remplacer Mohamed Salah alors que le PSG aimerait également s’offrir ses services. Son club aimerait aussi le conserver et même le prolonger alors qu’il demanderait plus de 100 millions d’euros pour le lâcher. Ces dernières heures, un nouveau club serait entré dans ce dossier, Arsenal.

À lire aussi : Le RB Leipzig a finalement tranché pour Yan Diomande







Leur cible principale va rejoindre Chelsea

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, les Gunners, après avoir vu leur cible prioritaire, Morgan Rogers, rejoindre Chelsea contre 138 millions d’euros, seraient entrés dans la danse pour tenter de s’offrir les services de Yan Diomande. Des discussions auraient eu lieu dans ce sens entre les deux clubs récemment afin de savoir si Arsenal avait une chance dans ce dossier. Le spécialiste du mercato rappelle que le PSG a trouvé un accord contractuel avec Diomande et qu’il négocie pour un accord sur un transfert. Fabrizio Romano évoque aussi le nom de Bradley Barcola, qui avait été cité comme l’une des pistes possibles de l’adversaire en finale de la Ligue des champions du PSG pour renforcer ses ailes. Fabrizio Romano affirme que les dirigeants d’Arsenal n’ont eu aucun contact avec les doubles champions d’Europe ou bien avec l’international français au sujet d’un potentiel mouvement. Liverpool reste attentif à ce dossier mais la somme demandée par le PSG, au moins 150 millions d’euros, repousserait les prétendants pour le numéro 29 du PSG, conclut Fabrizio Romano.