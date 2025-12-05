Arsenal prêt à faire une grosse offre pour Ayyoub Bouaddi, pisté par le PSG

Ayyoub Bouaddi brille avec Lille. Il attise les convoitises des plus grands clubs européens, dont le PSG. Arsenal serait prêt à faire une grosse offre dès cet hiver.

Depuis deux ans, le PSG a décidé d’orienter ses mercatos sur l’achat de jeunes joueurs prometteurs qui pourraient exploser sous le maillot des Rouge & Bleu. Ces dernières heures, le nom d’Ayyoub Bouaddi est associé au PSG. Performant avec Lille, le jeune milieu de terrain (18 ans) était annoncé proche de rejoindre les Champions d’Europe. Mais ce vendredi, RMC Sport tempère les choses. En effet, le média sportif indique que si le PSG apprécie son profil, il ne devrait pas bouger cet hiver. « Reste à savoir si le champion d’Europe serait prêt à lancer une offensive l’été prochain. En cas de départ (qui n’est pas programmé aujourd’hui) ou d’une grave blessure, le milieu deviendrait une cible de choix. »

Lille souhaite le conserver et le prolonger

RMC Sport indique que le PSG n’est pas le seul sur ce dossier, puisque Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United et Liverpool aimeraient se l’offrir. Les Gunners aimeraient même rafler la mise dès le mercato hivernal. Pour cela, il serait prêt à offrir 45 millions d’euros à Lille. Le directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta, a même déjà pris contact avec l’entourage du joueur et il aimerait aller vite, conscient que la concurrence sera de plus en plus rude sur le dossier. De son côté, Lille souhaite conserver Ayyoub Bouaddi cet hiver et aimerait aussi le prolonger. Des négociations sont actuellement en cours pour une extension de bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2029. À Lille, on est plutôt confiant sur une issue favorable des discussions, assure RMC Sport. De fait, Olivier Létang, président du club nordiste, attend des offres de plus de 50 millions d’euros l’été prochain pour envisager de faire partir son talentueux milieu de terrain, conclut le média sportif.





