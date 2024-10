Pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé 2-0 sur la pelouse d’Arsenal. A l’occasion de cette rencontre, l’absence d’Ousmane Dembélé a été grandement remarqué à l’Emirates Stadium.

Après un succès à l’arrachée au Parc des Princes face à Gérone (1-0) pour la première journée de C1, le PSG a poursuivi sa campagne européenne avec ce déplacement à Londres. Un revers (2-0) face à Arsenal qui aura, outre l’aspect sportif et comptable, été entaché par une polémique autour de l’absence d’Ousmane Dembélé. En effet, pour des raisons disciplinaires avancées du côté du Paris Saint-Germain, l’attaquant français a été écarté du groupe parisiens avant de traverser la Manche. Une balle dans le pied pour le PSG, une bonne nouvelle pour les Gunners : « Bien sûr que ça nous a fait du bien quand on a appris qu’il n’était pas là. On sait qu’ils ont d’autres joueurs pour pallier son absence. On s’est concentrés sur nous-même mais bien sûr que son absence ne peut que nous faire du bien« , a déclaré William Saliba dans la foulée de la rencontre. Les autres joueurs pour pallier l’absence du champion du monde 2018 ? Désiré Doué ! A 19 ans, l’ancien du Stade Rennais a pris part à son premier match de Ligue des Champions en étant titulaire sur l’aile droite. Le numéro 14 du PSG a été l’auteur d’un match on ne peut plus moyen, en étant crédité de la note de 3/10 par L’Equipe et Le Parisien.

🗣 @DanielRiolo : "Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Dembélé aurait pu causer des soucis à Calafiori ce soir dans son couloir." pic.twitter.com/4TMltsTZ4j — After Foot RMC (@AfterRMC) October 1, 2024 X : @AfterRMC

L’absence d’Ousmane Dembélé a également été pointé du doigt par Daniel Riolo. L’éditorialiste, connu pour ne pas être un plus grand fan du Français, a tout de même accordé des qualités à l’attaquant mis de côté, qui ont manqué aux Parisiens ce mardi soir face à Arsenal : « Le gars qui dans ton équipe faisait le plus de dégâts dans les défenses adverses depuis le début de la saison, tu as choisi de l’écarter pour faire respecter ton autorité un lundi. Il aurait peut-être fallu trouver un autre moyen, faire passer ça avec une discussion diplomate, lui faire payer plus tard, je n’en sais rien, mais certainement pas à la veille d’un match comme ça. Ce soir, quand j’ai vu Calafiori sur le côté (…) je n’ai pas pu m’empêcher de penser que Dembélé aurait pu lui poser des soucis sur son côté. Je pense que Dembélé aurait pu faire des dégâts dans cette défense« .