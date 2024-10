Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte Arsenal en Ligue des champions pour son premier choc européen de la saison.

Le PSG et Arsenal vont se livrer une belle bataille ce mardi soir à l’Emirates Stadium. Face à l’une des meilleures formations en Europe, les hommes de Luis Enrique auront à coeur de frapper un gros coup sur la scène européenne, face à une autre formation invaincue cette saison. Et à quelques heures de cette rencontre, voici la revue de presse en Angleterre autour de cette rencontre entre Gunners et Parisiens.

Le coup de pouce de Luis Enrique

Sans surprise, la mise a l’écart d’Ousmane Dembélé fait parler de l’autre côté de la Manche. Le Daily Mail parle d’un coup de pouce majeur de la part de Luis Enrique. « Dembélé a été une figure essentielle pour aider les géants français à combler l’écart de buts laissé par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid en juin, marquant quatre fois en six matches de championnat. » Mais le quotidien anglais souligne d’autres forces parisiennes pour ce choc européen et notamment Bradley Barcola, en grande forme depuis le début de saison. « L’attaquant de 22 ans est largement considéré comme l’un des jeunes talents offensifs les plus prometteurs au monde. »

De son côté, The Sun se concentre sur la force d’Arsenal, les coups de pied arrêté. Les Gunners ont inscrit trois buts sur corner depuis le début de saison. Si les Rouge & Bleu ont encaissé aucun but sur cette phase de jeu dans cet exercice 2024-2025, ils restent très fébriles sur chaque coup de pied arrêté. De quoi inquiéter certains supporters parisiens, comme le rapporte le tabloïd anglais. Certains fans d’Arsenal s’en amusent sur les réseaux sociaux : « 5-1 pour Arsenal, dont 4 buts sur corners », « Le PSG a l’une des équipes les plus courtes d’Europe tandis qu’Arsenal a l’un des plus grands groupes de joueurs d’Europe », « Ce n’est pas un jeu. Chaque joueur que nous avons de plus d’1m80 doit commencer. » The Sun se demande si Luis Enrique ne va pas plutôt privilégier des joueurs de grande taille comme Fabian Ruiz (1m89) et Randal Kolo Muani (1m87) dès le coup d’envoi.

Un doute sur la présence de Calafiori

The Guardian évoque le passé parisien de Mikel Arteta. Le coach d’Arsenal s’est remémoré les bons souvenirs dans la capitale française au début de sa carrière professionnelle : « C’est une expérience qui restera avec moi pour toujours, qui a façonné qui je voulais être en tant que joueur et qui m’a enflammé quelque chose pour devenir manager. Ils m’ont protégé comme un fils. C’était l’environnement parfait. Les joueurs étaient incroyables. Nous avons eu Ronaldinho, Okocha, Anelka, Pochettino, Heinze. Je voulais y rester [après le prêt], mais j’étais la propriété de Barcelone et ils n’ont pas pu trouver d’accord », a déclaré le technicien espagnol, lui qui n’avait jamais affronté le PSG en tant que joueur ou entraîneur jusqu’à ce mardi.

Enfin, The Mirror fait le point sur le groupe d’Arsenal avant cette confrontation face au PSG. Un léger doute subsiste sur la présence ou non de Riccardo Calafiori en défense. En effet, l’international italien a semblé se blesser au moment de fêter le but victorieux face à Leicester (4-2) samedi dernier. Ben White et Mikel Merino ont également été aperçus à l’entraînement de veille de match, sans savoir s’ils seront aptes pour cette rencontre. « (Ben White et Calafiori) sont les deux joueurs qui sont en lice et que nous devons revoir aujourd’hui (lundi). Nous n’avons pas fait de séances d’entraînement hier (dimanche), [Riccardo] était un peu ému après le match, alors voyons comment il va aujourd’hui », a déclaré Mikel Arteta ce lundi.