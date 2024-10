Arsenal / PSG – Les compositions officielles

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Moins d’une heure avant ce choc, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG joue ce mardi soir contre Arsenal en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur les retours de Vitinha, Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes et Marco Asensio. Moins d’une heure avant la rencontre, Luis Enrique a dévoilé sa composition d’équipe. Après avoir manqué les trois derniers matches des Rouge & Bleu, le gardien italien va retrouver les cages parisiennes. Il sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes.

Désiré Doué et Vitinha titulaires

Au milieu de terrain, le coach du PSG a décidé d’aligner un trio composé de Vitinha, qui fait son retour après avoir manqué la rencontre contre Rennes, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves. Pour remplacer Ousmane Dembélé, écarté par Luis Enrique pour cette rencontre européenne, le coach espagnol a décidé d’aligner Désiré Doué. Il accompagnera Bradley Barcola et Lee Kang-in, de nouveau placé en faux numéro 9 après sa belle prestation contre Rennes vendredi soir.

La feuille de match Arsenal / Paris Saint-Germain

2e journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions – Stade : Emirates Stadium – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Slavko Vinčić – Arbitres assistants : Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič – Quatrième arbitre : Rade Obrenovič – VAR : Nejc Kajtazovic et Tomasz Kwiatkowski