Arsenal / PSG : les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG connaîtra son premier choc de la saison face à Arsenal, à l’Emirates Stadium. Et Luis Enrique a décidé de composer sans son leader offensif.

Le PSG disputera son premier test de la saison ce mardi soir (21h sur Canal Plus foot) à l’Emirates Stadium. En déplacement à Londres dans le cadre de la 2e journée de la phase ligue de la Ligue des champions, le club parisien affronte Arsenal. Et pour ce premier choc de la saison, Luis Enrique a décidé de mettre à l’écart Ousmane Dembélé. En revanche, le technicien espagnol peut compter sur les retours importants de Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué et Marco Asensio, tous absents lors de la victoire face au Stade Rennes (3-1) vendredi dernier.

Lee Kang-In ou Randal Kolo Muani dans l’axe ?

Après avoir assuré l’intérim pendant trois rencontres, Matvey Safonov devrait retrouver le banc et voir Gianluigi Donnarumma reprendre sa place de titulaire. En défense, autre retour important avec Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Le reste du quatuor défensif devrait être composé des indiscutables Achraf Hakimi, Marquinhos et Willian Pacho. Pour l’entrejeu, L’Equipe voit un trio Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et João Neves. Gêné à une cheville depuis quelques semaines, Vitinha pourrait donc débuter sur le banc. En attaque, le quotidien sportif opte pour le retour de Marco Asensio au poste de faux numéro 9. En l’absence d’Ousmane Dembélé, Lee Kang-In pourrait occuper l’aile droite et Bradley Barcola l’aile gauche.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent. Pour le milieu de terrain, un doute existe toujours entre Fabian Ruiz et Vitinha. Concernant l’attaque, le quotidien francilien opte plutôt pour la titularisation de Randal Kolo Muani sur l’aile droite et la présence de Lee Kang-In en faux numéro 9, un positionnement qui avait convaincu face aux Rennais la semaine passée.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, N.Mendes – Zaïre-Emery, F.Ruiz, J.Neves – Lee, Asensio, Barcola

