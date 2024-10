Arsenal / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi soir, le PSG s’est logiquement incliné contre Arsenal. Les Parisiens, dominés, n’ont pas réussi à se montrer dangereux en attaque. Plusieurs joueurs n’ont pas été à la hauteur.

Pour son retour en Ligue des champions, le PSG n’a pas réussi à bonifier sa victoire dans les dernières minutes contre Gérone lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Sur la pelouse de l’Emirates Stadium, les Parisiens n’ont pas été capables de se montrer dangereux face à une équipe d’Arsenal qui a réussi à marquer dans ses temps forts. De retour dans les buts du PSG ce soir, Gianluigi Donnarumma a été fautif sur les deux buts anglais, même si sur celui de Bukayo Saka, il peut être perturbé par la densité de joueurs devant lui. Le gardien italien a également permis de maintenir le score à 2-0 avec plusieurs belles parades, mais insuffisant pour rattraper ses deux erreurs. Le milieu de terrain a aussi été en grande difficulté, n’arrivant pas à trouver de solutions pour aller vite de l’avant. Il a aussi été bougé par le pressing anglais.

Bradley Barcola transparent

Titulaire pour la première fois en Ligue des champions dans le couloir droit de l’attaque du PSG, Désiré Doué a eu beaucoup de mal à se montrer dangereux et à éliminer son vis-à-vis. Son manque d’expérience au plus haut niveau a été criant. Auteur d’un très bon match contre Rennes vendredi soir, Bradley Barcola a été très en dessous, ce soir, sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Le numéro 29 du PSG n’a pas tiré une seule fois au but, ne s’est pas montré percutant et n’a gagné que 30% de ses duels. Il n’a pas beaucoup débordé et quand il le faisait, il n’arrivait pas à éliminer son vis-à-vis. À nouveau aligné au poste de faux numéro 9, Kang-in Lee n’a pas réussi à peser. Il a souvent été stoppé par la défense d’Arsenal. Seule petite satisfaction de la rencontre, Willian Pacho. Le défenseur central a réussi plusieurs interceptions importantes, même s’il aurait pu mieux défendre sur le but d’Havertz.