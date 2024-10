Arsenal / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG a vécu une soirée compliquée sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions. Et plusieurs cadres ont failli à l’Emirates Stadium.

Pour son premier choc européen de la saison, le PSG n’a pas été à la hauteur. Face à une équipe d’Arsenal invaincue, les Rouge & Bleu ont livré une première période de piètre qualité avant de montrer un meilleur visage lors du second acte. Mais la défaite 2-0 à Londres place le PSG dans une position inconfortable. Si Luis Enrique est pointé du doigt dans le quotidien L’Equipe (3/10) (« Son choix fort de titulariser Désiré Doué à droite de son attaque n’a pas été payant. Tout comme celui de faire revenir Vitinha de blessure pour ce match. Mais comme il n’est pas venu pour gagner la Ligue des champions, selon ses termes, cette défaite n’est pas si importante. »), ses joueurs ont aussi failli à l’Emirates Stadium.

Des cadres dépassés, une jeunesse trop tendre

Absents face au Stade Rennais la semaine passée, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes et Vitinha étaient de retour dans le onze de départ. Et les trois cadres de l’effectif sont passés complètement au travers de leur match, à commencer par le portier italien, fautif sur les deux buts. « Paris peut-il vraiment avoir des ambitions aussi élevées avec un gardien qui commet autant d’erreurs en Ligue des champions ? Coupable de ne pas être sorti dans ses six mètres sur le premier but (20e), l’Italien a été moins fautif sur le deuxième mais tout aussi passif (35e). Deux fois le ballon a terminé dans ses gants sur une reprise de Martinelli (52e, 75e) », analyse L’E, qui lui attribue la note de 3/10. Métronome de l’équipe parisienne lors de l’exercice précédent, Vitinha connaît un début de saison difficile à l’image de sa prestation hier soir (3/10) : « Il n’a pas existé pour son retour après son absence face à Rennes (3-1), vendredi. Sentinelle devant la défense, il n’a pas pu ou su imposer de tempo car trop souvent dominé dans les duels par l’intensité d’Arsenal. Il a montré une nouvelle fois ses limites à ce niveau d’engagement. »

Offensivement, les attaquants n’ont pas pesé aussi. En forme depuis le début de saison, Bradley Barcola était trop seul dans son couloir gauche pour espérer faire des différences, comme le remarque Le Parisien qui lui donne la note de 3/10 : « Il a souvent paru esseulé dans son couloir gauche et ses partenaires ont eu de grandes difficultés à le trouver. Il a rarement réussi à faire la différence face à une défense anglaise qui l’a bien canalisé. Il doit faire mieux sur le travail défensif. » Lancé dans le grand bain en l’absence d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué est aussi apparu en difficulté pour sa première titularisation en C1 et récolte la même note que son compatriote (3/10). « La marche était sûrement trop haute pour l’international Espoirs. Il a découvert ce qu’était le rythme d’un match de Ligue des champions. Il a été bousculé dans l’intensité et l’impact. À part un bon service pour Hakimi (31e), il a rarement été inspiré dans ses choix. »