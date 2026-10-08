Arteta n’a toujours pas digéré la défaite contre le PSG

Le 30 mai dernier, le PSG s’est offert sa deuxième Ligue des champions de suite en battant Arsenal en finale. Un match que n’a toujours pas digéré Mikel Arteta, le coach des Gunners.

Vainqueur de la Ligue des champions en 2025, le PSG est allé défendre son titre à Budapest le 30 mai dernier lors de la finale contre Arsenal. Après avoir été mené au score assez rapidement sur un but de Kai Havertz, le club de la capitale est revenu au score sur un penalty d’Ousmane Dembélé. Les deux équipes ont dû se départager lors de la séance des tirs au but. Et ce sont les Parisiens qui ont remporté cette séance après avoir vu Eberechi Eze et Gabriel manquer leurs penaltys, même si Nuno Mendes avait lui aussi vu sa tentative être repoussée par David Raya (1-1, 4 t.a.b. à 3).

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« J’ai encore cette cicatrice »

Presque cinq mois après ce succès du PSG, Mikel Arteta, le coach d’Arsenal, n’a toujours pas digéré cette défaite des Gunners. « J’ai encore cette cicatrice, comme le dit Arsène. J’ai encore ce poison dans mes veines. Et il doit y rester, car c’est dans ces moments-là qu’on apprend et ce sera sans doute un moteur essentiel pour moi et pour tous les autres« , lance l’entraîneur d’Arsenal, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2030, dans une interview accordée à The Athletic.