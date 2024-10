Ce mardi soir, le PSG a subi sa première défaite de la saison face à Arsenal en Ligue des champions (2-0). Un résultat qui n’arrange pas les affaires parisiennes dans ce classement général.

Le PSG et Arsenal s’affrontaient ce mardi soir pour leur premier choc européen de cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Sans être impressionnants, les Gunners ont parfaitement profité des faiblesses parisiennes pour s’imposer sur leur pelouse. Si Luis Enrique est pointé du doigt pour ses choix contestés, Mikel Arteta a lui parfaitement profité des failles parisiennes.

« On a joué un adversaire qui a beaucoup de personnalité »

Après la rencontre, le technicien espagnol a salué la victoire de ses joueurs mais a aussi reconnu les difficultés rencontrées en seconde période, dans des propos rapportés par Foot Mercato : « Vraiment, vraiment content de la performance. On a joué un adversaire qui a beaucoup de personnalité, qui est vraiment difficile à gérer quand on n’a pas le ballon. La première mi-temps a été très dominante et nous nous sommes créés beaucoup d’occasions, puis la deuxième mi-temps a été une autre histoire. Nous avons souffert beaucoup plus que nous n’aurions dû le faire. La Ligue des champions apporte des exigences différentes, mais je pense que nous l’avons très bien gérée (…) Nous voulions continuer à être aussi dominants et garder le ballon. Nous avons eu trois grosses occasions de marquer le troisième pour tuer le match. Je pense que cela (battre le PSG, ndlr) augmente la confiance et la conviction que nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe de ce niveau dans des matchs très différents de la Premier League. Nous avons fait preuve de beaucoup de maturité et avons mis notre empreinte sur la façon dont nous voulons performer en Europe contre les meilleures équipes, donc j’ai vraiment aimé ça », a déclaré l’ancien joueur Parisien après la rencontre.