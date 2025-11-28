Arteta répond à Kimmich sur sa comparaison entre le PSG et Arsenal

Le Bayern Munich a affronté le PSG et Arsenal lors de ses deux derniers matches de Ligue des champions. Joshua Kimmich avait expliqué que l’adversaire le plus dur avait été le PSG. Mikel Arteta a tenu à répondre à l’international allemand.

Mercredi soir, Arsenal a été la première équipe à battre le Bayern Munich cette saison lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (3-1). À l’issue de la rencontre, Joshua Kimmich avait été questionné pour savoir si les Gunners avaient été l’adversaire le plus dur que le Bayern avait affronté cette saison. Et il a répondu par la négative, en citant le PSG avant de tacler le club londonien. « Arsenal, c’est différent, ils misent beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Contre le PSG, c’était plus du vrai football. »

« Je pense que le style de jeu des deux équipes, notamment face au PSG, était très similaire »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mikel Arteta a répondu à Joshua Kimmich, en expliquant que la tactique utilisée par Arsenal contre le Bayern était la même que celle du club allemand contre le PSG le 4 novembre dernier. « Je pense que le style de jeu des deux équipes, notamment face au PSG, était très similaire. Quand le marquage devient individuel, avec leur positionnement au niveau des latéraux et nos rotations, ils créent un jeu avec de très longues séquences de passes. Je comprends ce qu’il veut dire, c’est normal, ça fait partie du jeu. Je pense que ce style de jeu des deux équipes provoque des actions spectaculaires, c’est donc tout à fait compréhensible. »