AS et les “Galacticós” du PSG

Le PSG réalise un mercato XXL. Il a officialisé trois signatures de haut vol avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Les Rouge & Bleu devraient aussi officialiser dans les prochains jours le recrutement de Gianluigi Donnarumma, qui a déjà passé sa visite médicale. Le PSG compte également dans ses rangs, Keylor Navas, Neymar, Kylian Mbappé, ou bien encore Angel Di Maria et Marco Verratti. Pour évoquer cet effectif, AS parle de “Galacticós“. Le quotidien sportif madrilène indique que “le PSG aura une équipe de rêve. C’est maintenant ou jamais pour le rêve de la Ligue des champions.” AS explique que le club de la capitale devrait opter pour un système avec trois défenseurs centraux.

Le quotidien sportif qui affabule encore sur une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real. La parution essaye d’expliquer que Karim Benzema a décidé de prendre ses vacances à Mykonos (Grèce) comme le numéro 7 parisien pour le convaincre de le rejoindre à Madrid. Quand la presse madrilène a une envie, elle ne lâche pas aussi facilement.