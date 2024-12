AS Monaco / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Monaco en match avancé de la seizième journée de Ligue 1. Les Parisiens pourraient prendre dix points d’avance sur leur adversaire du soir.

Le PSG va jouer son dernier match de l’année 2024 en Ligue 1 ce mercredi soir avec le déplacement au stade Louis II pour y défier Monaco dans le cadre de la seizième journée. Un choc qui a été avancé en raison de la programmation du Trophée des champions, qui opposera les deux équipes, au 5 janvier prochain, date initiale de cette rencontre de championnat. Ce mercredi soir, le PSG pourrait frapper un grand coup en prenant dix points d’avance sur son adversaire du soir et sur Marseille en cas de victoire.

Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Le coach du PSG doit faire sans Nuno Mendes, touché à la cuisse contre Lyon dimanche soir. Si Milan Skriniar fait son retour dans le groupe après sa non-présence contre les Lyonnais, Randal Kolo Muani et Presnel Kimpembe sont encore écartés. À presque une heure de la rencontre, comment sentez-vous ce choc entre l’AS Monaco et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires ci-dessous. Dimanche soir, le club de la capitale s’est imposé 3-1 contre Lyon. Un score annoncé ici par so, jon d, Romain #75010, ecthelion2, Axwell- 🇬🇵 lime flanm la, Axel Foley et #78. Bravo à eux !