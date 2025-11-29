AS Monaco / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1 +), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1.

Après sa victoire face à Tottenham (5-3) en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco ce samedi dans le cadre de la 14e journée de championnat. Un succès permettra à coup sûr aux Rouge & Bleu de conserver leur fauteuil de leader à l’issue du week-end. Mais Luis Enrique devra composer sans Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Désiré Doué.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre l’AS Monaco et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi, les Rouge & Bleu se sont imposés dans un match fou face à Tottenham (5-3). Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici. Dommage !!!