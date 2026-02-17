ASM PSG

AS Monaco / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mardi soir, le PSG affronte Monaco en barrage aller. Les Parisiens voudront prendre un avantage sur la pelouse de Louis-II avant de recevoir les Monégasques la semaine prochaine au Parc des Princes.

Après avoir terminé onzième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG – comme la saison dernière – doit passer par les barrages pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale. À ce stade de la compétition, le club de la capitale sera opposé à l’AS Monaco. Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), les Parisiens se déplacent à Monaco pour le barrage aller. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou. Il devrait tout de même aligner son équipe type, avec notamment Ousmane Dembélé en attaque, qui avait ressenti une petite gêne à l’entraînement de veille de match, et Joao Neves, touché à l’épaule contre Rennes vendredi soir mais bien apte pour ce soir. 

Et à un peu plus d’une heure et demie du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le l’AS Monaco et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Vendredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes lors de la 22e journée de Ligue 1 (3-1). Un score que personne n’avait annoncé ici

