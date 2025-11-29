AS Monaco / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1+), le PSG affronte l’AS Monaco, au Stade Louis II. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Leader de Ligue 1 avec deux points d’avance sur ses poursuivants, le PSG peut conserver son trône à l’issue de cette 14e journée de Ligue 1. Pour cela, les Rouge & Bleu devront s’imposer sur la pelouse de l’AS Monaco (17h sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1+). Privé de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Désiré Doué, Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Dembélé sur le banc

Dans les buts, Lucas Chevalier est titulaire. En défense, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez occuperont les couloirs tandis que Marquinhos et Willian Pacho sont associés en charnière centrale. Dans l’entrejeu, le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz est aligné. Pour l’attaque, Lee Kang-In et Khvicha Kvaratskhelia accompagneront Senny Mayulu en faux numéro 9.

Feuille de match d’AS Monaco / Paris Saint-Germain

Quatorzième journée de Ligue 1 – Stade : Louis II – Horaire : 17 heures – Diffuseurs : beIN SPORTS 1 et Ligue 1 + – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Jérémie Pignard et Gaël Angoula

Le XI de Monaco : Hradecky – Vanderson, Kehrer (c), Salisu, C.Henrique – Camara, Teze – Akliouche, Minamino, Golovin – Balogun Remplaçants : Köhn, Pogba, Biereth, Muzambo, Ilenikhena, Ouattara, Diatta, Coulibaly, Fati

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Lee, Mayulu, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Dembélé, Barcola, Boly, Ndjantou, Mbaye

: Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Lee, Mayulu, Kvaratskhelia