AS Monaco / PSG – Les compositions officielles

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Monaco en barrage aller de la Ligue des champions. Un peu plus d’une heure avant cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, le PSG devra se défaire de l’AS Monaco en barrage de la Ligue des champions. Ce mardi soir, la manche aller se déroule au stade Louis-II. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans trois joueurs, blessés, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou. Le coach parisien a tout de même pu aligner une équipe que l’on peut considérer comme type avec les joueurs disponibles.

Barcola préféré à Doué

Dans les buts, le coach du PSG continue de faire confiance à Matvey Safonov, auteur de belles performances depuis son retour de blessures. Le gardien russe est défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery est associé à Vitinha et Joao Neves, qui était sorti touché à l’épaule contre Rennes vendredi soir. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, qui était annoncé incertain en raison d’une gêne ressentie à l’entraînement de veille de match, et Bradley Barcola composent l’attaque.

Feuille de match AS Monaco / Paris Saint-Germain

Barrage aller Ligue des champions – Stade : Louis-II – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Jesús Gil Manzano – Arbitres assistants : Ángel Nevado et Guadalupe Porras Ayuso – Quatrième arbitre : Guillermo Cuadra – VAR : Carlos del Cerro Grande et Valentín Gómez