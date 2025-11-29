AS Monaco / PSG – les compositions probables selon la presse

Ce samedi après-midi (17 heures, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG se déplace à Monaco dans la cadre de 14e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Luis Enrique devrait apporter quelques ajustements dans son onze de départ.

Après son beau succès contre Tottenham en Ligue des champions mercredi soir (5-3), le PSG joue un autre choc ce samedi après-midi avec le déplacement à Monaco pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi, Désiré Doué, Nuno Mendes ni Renato Marin. Le coach du PSG devrait apporter quelques ajustements comparés à l’équipe qu’il avait alignée contre les Spurs sur la pelouse du Parc des Princes.

Ousmane Dembélé titulaire ?

Dans les buts, pas de changement avec Lucas Chevalier. L’Equipe et Le Parisien ne s’accordent pas sur la défense que devrait aligner le coach du PSG. Pour le quotidien sportif, Warren Zaïre-Emery occupera le couloir gauche. Le titi parisien accompagnerait Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez. Pour le quotidien francilien, c’est un autre titi qui serait titularisé à droite, Senny Mayulu. Les deux quotidiens ne s’accordent pas non plus sur le milieu de terrain. Pour L’Equipe, Vitinha et Fabian Ruiz seraient associés à Kang-in Lee alors que Le Parisien penche plus pour un trio Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. En attaque, il y a également des divergences. L’Equipe titularise Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia. Le Parisien choisit, lui, Kang-in Lee dans le couloir droit, Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Quentin Ndjantou dans le couloir gauche.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Lee, Vitinha (cap.), Ruiz – Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia

selon L’Equipe : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Lee, Vitinha (cap.), Ruiz – Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Chevalier – Mayulu, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha (cap.), Ruiz – Lee, Dembélé, Ndjantou

selon Le Parisien : Chevalier – Mayulu, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha (cap.), Ruiz – Lee, Dembélé, Ndjantou Le XI probable de Monaco : Hradecky – Vanderson, Kehrer (cap.), Salisu, Henrique – Camara, Teze – Akliouche, Minamino, Golovin – Balogun

Compositions probables Monaco / PSG (L’Equipe)