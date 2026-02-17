Luis Enrique
Image : PSG.fr

AS Monaco / PSG – Les compositions probables selon la presse

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 février 2026

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Monaco dans le cadre du barrage aller de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner son équipe type.

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, le PSG devra se défaire de l’AS Monaco en barrage de la Ligue des champions. Ce mardi soir, la manche aller se déroule au stade Louis-II. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et Senny Mayulu sont absents. Pour affronter les Monégasques, Luis Enrique devrait aligner son équipe type.

Monaco / PSG – João Neves revient sur les propos forts de Dembélé
canalsupporters.com

Dembélé titulaire ?

Dans les buts, le coach du PSG devrait continuer à faire confiance à Matvey Safonov. Pour le reste de l’équipe, Le Parisien et L’Equipe s’accordent. La défense devrait être composée d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, de Marquinhos et de Willian Pacho en défense centrale et de Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery devrait être associé à Vitinha et Joao Neves, qui était sorti touché à l’épaule contre Rennes vendredi soir. Enfin, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, qui était annoncé incertain en raison d’une gêne ressentie à l’entraînement de veille de match, et Bradley Barcola devraient composer l’attaque.

  • Le XI probable du PSG selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola
  • Le XI probable de l’AS Monaco : Köhn – Anderson, Kehrer, Faes, Henrique – Zakaria (cap.), Camara – Akliouche, Golovin, Adingra – Balogun

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 février 2026

Articles similaires

Marquinhos

Marquinhos, toujours un élément clé du PSG de Luis Enrique

17 février 2026
PSG joie

Info à la Une – Un barrage aller de Ligue des champions pour retrouver son meilleur visage

17 février 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

16 février 2026
Ousmane Dembélé

LdC – Un doute sur la titularisation d’Ousmane Dembélé face à l’AS Monaco ?

16 février 2026
Bouton retour en haut de la page