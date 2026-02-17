AS Monaco / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Monaco dans le cadre du barrage aller de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner son équipe type.

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, le PSG devra se défaire de l’AS Monaco en barrage de la Ligue des champions. Ce mardi soir, la manche aller se déroule au stade Louis-II. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et Senny Mayulu sont absents. Pour affronter les Monégasques, Luis Enrique devrait aligner son équipe type.

Dembélé titulaire ?

Dans les buts, le coach du PSG devrait continuer à faire confiance à Matvey Safonov. Pour le reste de l’équipe, Le Parisien et L’Equipe s’accordent. La défense devrait être composée d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, de Marquinhos et de Willian Pacho en défense centrale et de Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery devrait être associé à Vitinha et Joao Neves, qui était sorti touché à l’épaule contre Rennes vendredi soir. Enfin, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, qui était annoncé incertain en raison d’une gêne ressentie à l’entraînement de veille de match, et Bradley Barcola devraient composer l’attaque.