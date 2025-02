AS Monaco / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce vendredi soir, le PSG a logiquement dominé Monaco (4-1). Lors de ce choc de la 21e journée de Ligue 1, plusieurs joueurs ont fortement brillé.

Avant de retrouver la Ligue des champions avec le barrage aller contre Brest mardi soir (18h45, Canal Plus), le PSG affrontait un gros morceau ce vendredi en Ligue 1 avec Monaco. Dans un match qu’il a majoritairement maîtrisé, le PSG a pu compter sur un grand Vitinha au milieu de terrain. Le Portugais, qui a officialisé sa prolongation de contrat avant la rencontre, était omniprésent sur le terrain. A la récupération, à la passe, il était partout. Il a aussi ouvert le score d’un subtil coup franc. Il semble retrouver toutes ses sensations ces dernières semaines, de très bon augure pour la suite de la saison parisienne. Son compère au milieu de terrain, Joao Neves, qui était placé dans un rôle hydrique de latéral droit ce soir, a aussi été dans tous les bons coups. Solide défensivement, il n’hésitait pas à se projeter vers l’avant pour apporter le surnombre en attaque. Il a encore offert des passes dont il a le secret et aurait pu être crédité d’une nouvelle passe décisive, mais ses coéquipiers n’ont pas transformé ses belles offrandes.

Désiré Doué en grande forme

Replacé au cœur du jeu contre Monaco, Désiré Doué a été dans la lignée de ses dernières performances. Partout sur le terrain, le numéro 14 du PSG a rappelé au bon souvenir de Neymar avec le maillot Rouge & Bleu. Disponible, auteur de gestes techniques de grande classe, il aurait pu être plus précis dans la finition pour que son match soit jugé comme parfait. Mais il a encore une fois été très fort. Tout comme Ousmane Dembélé, auteur d’un nouveau doublé et véritable casse-tête pour la défense monégasque. Buteur pour la première fois avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a livré une bonne prestation, même s’il a eu du mal à faire la différence. En défense centrale, Willian Pacho a été solide, à l’image de son intervention XXL dans sa surface sur Minamino (23e). Peu sollicité, Gianluigi Donnarumma aurait peut-être pu faire mieux sur le but monégasque, même s’il anticipe un centre de Denis Zakaria.