AS Monaco / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Dans un match à rebondissements, le PSG s’est imposé contre Monaco en barrage aller de la Ligue des champions (2-3). Désiré Doué a fortement brillé dans cette rencontre.

Mené dès la première minute de jeu, puis derrière de deux buts à 18e minute, le PSG a dû se sortir de ce match piège pour garder une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après avoir remplacé Ousmane Dembélé, blessé, Désiré Doué a très certainement sorti sa meilleure prestation de la saison sous le maillot du PSG. Le numéro 14 parisien a marqué dès son premier ballon avant d’être à l’origine de l’égalisation d’Achraf Hakimi, sa frappe ayant été repoussée par le gardien monégasque dans les pieds de l’international marocain. Il a été l’attaquant le plus remuant et a ponctué sa très belle performance avec le but de la victoire. Titulaire dans le couloir droit de la défense, Achraf Hakimi a été pris dans le dos par l’appel de Golovin sur l’ouverture du score monégasque, avant de petit à petit rentrer dans son match, d’égaliser et de ne pas hésiter à monter pour apporter le surnombre, avec un bon travail sur le but de la victoire de Désiré Doué.

Nuno Mendes à côté de la plaque

Même si le PSG s’est imposé, il a été mauvais en défense. Meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes a été très décevant ce mardi soir. Sur le premier but de Monaco, le numéro 25 du PSG a complètement raté sa passe et a été absorbé par le ballon alors que deux joueurs étaient derrière lui, dont le buteur Balogun. Il a raté beaucoup de passes qui auraient pu être encore préjudiciables pour son équipe. En défense centrale, Marquinhos a lui aussi été en difficulté. Sans doute placé un peu trop haut sur l’action du premier but de Monaco, le capitaine du PSG a été pris de vitesse par Balogun sur le deuxième but monégasque. Il n’a pas permis à sa défense d’être sereine, ce que l’on attendait de lui après les défaillances de ses coéquipiers à Rennes en son absence. Il aurait également pu concéder un penalty après une main dans la surface. Préféré à Désiré Doué au coup d’envoi, Bradley Barcola a proposé des solutions sur son côté gauche, mais n’a pas réussi à se montrer dangereux. Il aurait pu marquer son premier but en Ligue des champions depuis le 19 février 2025 après avoir été lancé en profondeur, mais il a vu sa frappe être repoussée par le gardien monégasque avec de la réussite. Il est tout de même décisif avec une passe décisive sur le premier but de Désiré Doué.